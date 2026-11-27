Formiga, recordista de participações em Copas do Mundo Femininas, com sete edições disputadas, também quer fazer parte do Mundial de 2027 de uma nova maneira. A ex-volante da Seleção Brasileira visitou o Centro de Entrevistas de Voluntários da Fifa, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e revelou que se inscreveu no programa para trabalhar na competição, que será realizada no Brasil.

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A visita aconteceu nesta sexta-feira (27), enquanto a entidade conduz o processo seletivo para escolher cerca de 6 mil voluntários. Ao todo, foram recebidas 161 mil inscrições de candidatos de 183 países, mais que o dobro do registrado na Copa do Mundo Feminina de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

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Formiga contou que também passará pelo processo de seleção e fará a própria entrevista. A chegada da ex-jogadora movimentou o centro, com candidatos interrompendo as conversas com os selecionadores, inclusive aqueles que participavam por videochamada, para registrar o encontro com a recordista.

— Eu nunca vi um voluntário triste ou chateado ou emburrado. Muito pelo contrário — afirmou Formiga, ao recordar sua experiência com os profissionais durante as competições que disputou.

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A ex-volante também deixou uma mensagem às mulheres que pensam em participar do programa. Para ela, trabalhar em uma Copa do Mundo representa uma oportunidade de contribuir para um ambiente de respeito e de igualdade, com homens e mulheres atuando lado a lado.

Fifa selecionará 6 mil voluntários para o Mundial

De acordo com Patricia Hespanha, diretora executiva administrativa da FIFA27, a entidade selecionará 6 mil pessoas para atuar durante a Copa do Mundo Feminina de 2027 e em eventos preparatórios. Entre eles está o Sorteio Final, marcado para 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio). As entrevistas começaram em outubro.

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Os voluntários serão distribuídos por mais de 30 funções e 20 áreas operacionais. As atividades estarão presentes em estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis das oito cidades-sede do torneio.

Moradores do Rio de Janeiro, cidade que receberá a sede da FIFA27, também puderam se inscrever para colaborar diretamente no centro de entrevistas e nos eventos preparatórios.

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Formiga, ex-jogadora da Seleção Brasileira, visita os voluntários da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027. (Foto: Amanda Abed/FIFA27 Volunteers)

Legado de Formiga inspira nova geração

Durante a visita, Formiga também encontrou Luá Resende, voluntária que participava das entrevistas no momento da chegada da ex-jogadora. Para ela, a Copa de 2027 representa uma oportunidade de transformação para mulheres e meninas no esporte.

Luá destacou a trajetória da ex-volante e as dificuldades enfrentadas por gerações anteriores de atletas para conquistar reconhecimento e melhores condições no futebol feminino.

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Formiga, ex-jogadora da Seleção Brasileira, visita candidatos a voluntários da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Rio de Janeiro. (Foto: Amanda Abed/FIFA27 Volunteers)

— A Formiga foi uma pessoa que fez isso quando não tinha nada — declarou.

Recordista de sete participações em Copas do Mundo Femininas, Formiga também disputou sete edições dos Jogos Olímpicos e construiu uma das trajetórias mais longevas da história da Seleção Brasileira.