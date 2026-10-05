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Seleção Brasileira: Carol Gil, do São Paulo, é convocada na vaga de Thais Ferreira

Zagueira do Corinthians foi cortada por desconforto no joelho esquerdo

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 18:07
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Carol Gil, zagueira do São Paulo, é convocada para Seleção
Carol Gil, zagueira do São Paulo, é convocada para Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Na manhã desta segunda-feira (5), Thais Ferreira, do Corinthians, foi cortada da Seleção Brasileira por conta de um desconforto no joelho esquerdo após a final do Brasileirão. Para seu lugar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a convocação de Carol Gil, zagueira do São Paulo.

O time de Arthur Elias se concentra em Porto Alegre (RS) em preparação para dois amistosos contra a Argentina. O primeiro acontece no próximo sábado (10), no Estádio Beira-Rio. Thais já havia se apresentado à Amarelinha, mas deixou o hotel na manhã desta segunda-feira (5).

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Thais e Carol começaram entre as titulares no último sábado (3), quando o São Paulo conquistou o título do Brasileirão Feminino ao superar o Corinthians por 3 a 2 no resultado agregado.

Thais Ferreira, zagueira do Corinthians
Thais Ferreira, zagueira do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

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Confira a convocação de Arthur Elias

  1. Goleiras: Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo).
  2. Defensoras: Carol Gil (São Paulo)*, Isa Haas (América, México), Tarciane (Lyon, França), Mariza (Tigres, México) e Tayla (São Paulo)
  3. Laterais: Bela (PSG, França), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham, Estados Unidos) e Tamara Bolt (Washington Spirit, Estados Unidos)
  4. Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride, Estados Unidos), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica, Portugal).
  5. Atacantes: Kerolin (Barcelona), Priscila (América, México), Gio Garbelini (Atlético de Madrid, Espanha), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América, México), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City, Estados Unidos), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid, Espanha).

*Na vaga de Thais Ferreira, do Corinthians

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Seleção Brasileira encara a Argentina duas vezes

O primeiro confronto entre Brasil e Argentina será no próximo sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A delegação permanecerá na capital gaúcha durante a primeira parte da Data Fifa e fará os treinamentos no Sesc Protássio Alves. Na sexta-feira (9), a atividade será realizada no próprio Beira-Rio, palco do primeiro amistoso.

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Após a partida, a Seleção seguirá para Recife em voo fretado no domingo (11). O segundo duelo contra as argentinas está marcado para terça-feira (13), às 20h30, na Arena Pernambuco.

Os amistosos fazem parte da preparação da equipe de Arthur Elias para os próximos compromissos da Seleção Brasileira no ciclo internacional.

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