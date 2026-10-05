Seleção Brasileira: Carol Gil, do São Paulo, é convocada na vaga de Thais Ferreira
Zagueira do Corinthians foi cortada por desconforto no joelho esquerdo
Na manhã desta segunda-feira (5), Thais Ferreira, do Corinthians, foi cortada da Seleção Brasileira por conta de um desconforto no joelho esquerdo após a final do Brasileirão. Para seu lugar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a convocação de Carol Gil, zagueira do São Paulo.
O time de Arthur Elias se concentra em Porto Alegre (RS) em preparação para dois amistosos contra a Argentina. O primeiro acontece no próximo sábado (10), no Estádio Beira-Rio. Thais já havia se apresentado à Amarelinha, mas deixou o hotel na manhã desta segunda-feira (5).
Thais e Carol começaram entre as titulares no último sábado (3), quando o São Paulo conquistou o título do Brasileirão Feminino ao superar o Corinthians por 3 a 2 no resultado agregado.
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Confira a convocação de Arthur Elias
- Goleiras: Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo).
- Defensoras: Carol Gil (São Paulo)*, Isa Haas (América, México), Tarciane (Lyon, França), Mariza (Tigres, México) e Tayla (São Paulo)
- Laterais: Bela (PSG, França), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham, Estados Unidos) e Tamara Bolt (Washington Spirit, Estados Unidos)
- Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride, Estados Unidos), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica, Portugal).
- Atacantes: Kerolin (Barcelona), Priscila (América, México), Gio Garbelini (Atlético de Madrid, Espanha), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América, México), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City, Estados Unidos), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid, Espanha).
*Na vaga de Thais Ferreira, do Corinthians
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Seleção Brasileira encara a Argentina duas vezes
O primeiro confronto entre Brasil e Argentina será no próximo sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
A delegação permanecerá na capital gaúcha durante a primeira parte da Data Fifa e fará os treinamentos no Sesc Protássio Alves. Na sexta-feira (9), a atividade será realizada no próprio Beira-Rio, palco do primeiro amistoso.
Após a partida, a Seleção seguirá para Recife em voo fretado no domingo (11). O segundo duelo contra as argentinas está marcado para terça-feira (13), às 20h30, na Arena Pernambuco.
Os amistosos fazem parte da preparação da equipe de Arthur Elias para os próximos compromissos da Seleção Brasileira no ciclo internacional.
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