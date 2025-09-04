menu hamburguer
São Paulo conhece adversários da fase de grupos da Libertadores Feminina 2025

Soberanas disputam a competição pela primeira vez

Camilinha abriu o placar no jogo São Paulo e Vasco, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Staff Images/CBF)
imagem cameraCamilinha comemora gol pelo São Paulo. (Foto: Staff Images/CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/09/2025
12:46
  • Matéria
Estreante na competição, o São Paulo está no Grupo C da Libertadores Feminina 2025. A definição se deu por meio de sorteio, realizado na tarde desta quinta-feira (4), em Luque, no Paraguai.

As Soberanas, vice-campeãs brasileiras em 2024 e atuais campeãs da Supercopa Feminina, terão os seguintes adversários na fase de grupos: San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai). Além do São Paulo, Corinthians e Ferroviária representam o Brasil no torneio.

A competição será realizada entre os dias 2 e 18 de outubro em Buenos Aires, na Argentina. Os estádios escolhidos foram o Florencio Sola, que pertence ao Banfield, e o Nuevo Francisco Urbano, do Deportivo Morón.

Formato da competição

Os 16 times serão divididos em quatro grupos, que disputarão entre si em turno único. Ao final da primeira fase, os dois melhores colocados se classificam para as semifinais, decididas em um jogo, assim como a final e a disputa de terceiro lugar.

Grupos da Libertadores Feminina 2025

  1. Grupo A: Corinthians (Brasil), Representante do Equador, Always Ready (Bolívia) e Representante 2 da Colômbia
  2. Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), ADIFFEM (Venezuela) e Ferroviária (Brasil)
  3. Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai)
  4. Grupo D: Representante da Colômbia, Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)

* Colômbia e Equador com definição de representantes em andamento

Premiação da Libertadores Feminina

O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.

Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.

São Paulo comemora gol de empate no Morumbis, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
circulo com pontos dentroTudo sobre

