Corinthians empata com o São Paulo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino
Mariza e Andressa Alves marcaram os gols das Brabas
Corinthians e São Paulo empataram por 2 a 2 na manhã deste domingo (31), no Estádio Canindé, e enfrenta o Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino 2025. Mariza e Andressa Alves marcaram para as Brabas, enquanto Aline Milene e Isa Guimarães deixaram tudo igual para o Tricolor.
Diante de 7.808 torcedores, as Brabas garantiram a nona final desde 2016 e seguem na briga pelo sétimo título nacional. A classificação também garantiu vaga na Copa Libertadores da América 2025.
Como foi a vitória do Corinthians no Majestoso Feminino
O jogo começou equilibrado. Gi Fernandes acionou Mariza com um cruzamento venenoso, e o São Paulo respondeu com cabeceio de Bia Menezes. Aline Milene ainda perdeu uma grande chance e, na segunda tentativa, marcou, mas o gol foi anulado por impedimento.
O Tricolor teve mais posse e criou oportunidades. Bruna Calderan finalizou, mas Nicole, goleira do Corinthians, fez boas defesas. Aline Milene e Bia Menezes também levaram perigo em jogadas de cabeça e bola parada.
O Corinthians apostou na velocidade de Jhonson e no posicionamento de Andressa Alves. Aos 26 minutos, Mariza abriu o placar: zagueira surpreende na área, domina no peito e empurra para as redes.
Aos 35 minutos, Duda Serrana cruzou rasteiro, Aline Milene tocou e marcou para o São Paulo. Mas, ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Jaque Ribeiro avançou pela direita e cruzou para Andressa Alves cabecear com categoria e colocar o Timão na frente novamente.
No fim do primeiro tempo, um pênalti a favor do São Paulo foi confirmado após revisão do VAR. Nicole brilhou novamente e defendeu a cobrança de Bruna Calderan, mantendo o placar: Corinthians 2 x 1 São Paulo.
O segundo tempo começou agitado, com muita disputa e poucas chances claras. Crivelari quase empatou para o São Paulo, enquanto Jhonson tentou de longe pelo Corinthians, mas mandou para fora.
Aos 17 minutos, Isa Guimarães recebeu passe em profundidade, entrou livre e tocou na saída de Nicole para empatar o jogo: 2 a 2 no Canindé, resultado que garantiu as Brabas na final, após vitória no jogo de ida por 2 a 0.
O jogo seguiu pegado até o fim, e o São Paulo se despediu da competição ao som de "eliminado" por parte da torcida corinthiana.
CORINTHIANS 2 X 2 SÃO PAULO
- Semifinal do Brasileirão Feminino 2025
- 📆 Domingo, 31 de agosto, 10h30 (Brasília)
- 📍 Estádio Canindé, São Paulo (SP)
- Público: 7.808 torcedores
- Renda: R$ 142.654,50
- Gols: Mariza (26’ 1T), Aline Milene (35’ 1T), Andressa Alves (41’ 1T), Isa Guimarães (17'2T)
- Cartões amarelos: Thiago Viana, Isa e Bruna Calderan (São Paulo)
CORINTHIANS: Nicole; Gi Fernandes (Érika), Thaís Ferreira, Mariza, Tamires; Day Rodríguez (Letícia Monteiro), Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Tamires; Andressa Alves (Vitória Yaya), Jaqueline, Jhonson (Ariel Godoi). Técnico: Lucas Piccinato.
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Bia Menezes; Karla Alves (Jé Soares), Camilinha (Daiane), Aline Milene (Vitorinha), Crivelari (Nath Fabem), Serrana, Isa. Técnico: Thiago Viana.
