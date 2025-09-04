Corinthians, São Paulo e Ferroviária conheceram na tarde desta quinta-feira (4), os grupos da Libertadores da América Feminina 2025. A cerimônia ocorreu em Luque, no Paraguai.

continua após a publicidade

Disputada em sede única, nesta temporada a competição será realizada em Buenos Aires, na Argentina. Entre 2 e 18 de outubro, os 16 times classificados disputam a Glória Eterna.

Além do Corinthians, atual campeão continental, e da Ferroviária, bicampeã em 2015 e 2020, o São Paulo disputa a competição pela primeira vez.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhe

Grupos da Libertadores Feminina 2025

Grupo A: Corinthians (Brasil), Representante do Equador, Always Ready (Bolívia) e Representante 2 da Colômbia Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), ADIFFEM (Venezuela) e Ferroviária (Brasil) Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai) Grupo D: Representante da Colômbia, Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)

* Colômbia e Equador com definição de representantes em andamento

Confira sorteio

Formato da competição

Os 16 times serão divididos em quatro grupos, que disputarão entre si em turno único. Ao final da primeira fase, os dois melhores colocados se classificam para as semifinais, decididas em um jogo, assim como a final e a disputa de terceiro lugar.

➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026

Premiação da Libertadores Feminina

O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.

continua após a publicidade

Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.