Conmebol define grupos da Libertadores Feminina 2025
Corinthians, São Paulo e Ferroviária são os representantes brasileiros no torneio
Corinthians, São Paulo e Ferroviária conheceram na tarde desta quinta-feira (4), os grupos da Libertadores da América Feminina 2025. A cerimônia ocorreu em Luque, no Paraguai.
Disputada em sede única, nesta temporada a competição será realizada em Buenos Aires, na Argentina. Entre 2 e 18 de outubro, os 16 times classificados disputam a Glória Eterna.
Além do Corinthians, atual campeão continental, e da Ferroviária, bicampeã em 2015 e 2020, o São Paulo disputa a competição pela primeira vez.
➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhe
Grupos da Libertadores Feminina 2025
- Grupo A: Corinthians (Brasil), Representante do Equador, Always Ready (Bolívia) e Representante 2 da Colômbia
- Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), ADIFFEM (Venezuela) e Ferroviária (Brasil)
- Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai)
- Grupo D: Representante da Colômbia, Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)
* Colômbia e Equador com definição de representantes em andamento
Confira sorteio
Formato da competição
Os 16 times serão divididos em quatro grupos, que disputarão entre si em turno único. Ao final da primeira fase, os dois melhores colocados se classificam para as semifinais, decididas em um jogo, assim como a final e a disputa de terceiro lugar.
Premiação da Libertadores Feminina
O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.
Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.
