A brasileira Gio Garbelini foi decisiva para o Atlético de Madrid sair na frente na semifinal da Copa da Rainha. Nesta quarta-feira (11), a atacante marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Tenerife, no jogo de ida do confronto, garantindo vantagem para a equipe madrilenha na briga por uma vaga na final.

Jogando em casa, o Atlético começou a partida pressionando e tentando controlar as ações ofensivas. Apesar do volume de jogo e das tentativas de chegar ao gol, o time encontrou resistência na defesa do Tenerife e o placar permaneceu zerado durante toda a primeira etapa.

O cenário seguiu equilibrado após o intervalo, com as duas equipes disputando cada espaço em campo. Quando o empate parecia encaminhado para a partida de ida, a brasileira apareceu para decidir. Após cruzamento de Rosa Otermín para a área, Gio Garbelini finalizou com precisão e mandou a bola para o fundo das redes, garantindo a vitória colchonera.

Atlético de Madrid vence Tenerife no primeiro jogo da semifinal da Copa da Rainha. (Atlético de Madrid/Divulgação)

O gol também marca um momento importante para a atacante de 22 anos, que recentemente retornou aos gramados após enfrentar problemas físicos ao longo da temporada. A jogadora já havia passado por uma lesão grave no ano passado e também precisou lidar com um problema muscular recentemente.

Com o resultado, o Atlético de Madrid leva uma vantagem mínima para o jogo de volta da semifinal, marcado para o dia 17 de março, no Estádio Heliodoro Rodríguez López, casa do Tenerife. Para avançar à decisão, a equipe madrilenha precisa apenas de um empate.

No outro lado da chave, Barcelona e Badalona se enfrentam nesta quinta-feira pelo primeiro duelo da outra semifinal da competição.

