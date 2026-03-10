Olho Nela: Giovanna Waksman chega ao Lyon para primeiro desafio profissional na Europa
Promessa da base da Seleção Brasileira inicia trajetória em um dos clubes mais vitoriosos do mundo
Aos 16 anos, a meia Giovanna Waksman deu mais um passo importante na carreira. Considerada uma das principais promessas do futebol feminino brasileiro, a jovem assinou nesta segunda-feira (9) seu primeiro contrato profissional com o Lyon, com vínculo até junho de 2028.
Waksman é tema da seção "Olho nela, Arthur!", que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira.
Novos desafios, agora na Europa
A transferência coloca a brasileira em um dos ambientes mais competitivos do futebol feminino mundial. O Lyon é referência internacional na modalidade e disputa constantemente os principais títulos da Europa, cenário que tende a acelerar o processo de desenvolvimento da atleta dentro de uma rotina profissional de alto nível.
Formada nas categorias de base do Botafogo, Giovanna sempre se destacou por atuar acima da própria faixa etária e pela capacidade técnica no meio-campo. Nos últimos anos, a jogadora também acumulou experiência internacional ao se mudar para os Estados Unidos, onde atuou pelo FC Florida Prep e ganhou projeção após conquistar o prêmio de melhor jogadora da Flórida na temporada escolar 2024/25.
Na base da Seleção Brasileira, a meia também acumulou boas atuações. Em 2024, foi protagonista do título do Sul-Americano Sub-17, quando terminou a competição como melhor jogadora do torneio. No ano seguinte, marcou três gols na Copa do Mundo Sub-17 e ajudou o Brasil a alcançar o quarto lugar, melhor campanha do país na história da competição.
Giovanna Waksman na Seleção principal?
O talento da jovem também chamou a atenção da comissão técnica da seleção principal. Antes da última Copa América, o técnico Arthur Elias convocou Giovanna para um período de treinamentos com o elenco adulto. Na ocasião, o treinador elogiou o potencial da atleta e destacou que ela teria pela frente desafios maiores no futebol internacional, algo que se confirmou com a ida para o futebol francês.
A chegada ao Lyon acontece em um momento de transição. Giovanna se recupera de uma lesão e fará o processo de reabilitação no clube francês antes de voltar aos gramados. Além disso, a adaptação ao futebol europeu, à nova cultura e ao ritmo de um elenco experiente também fará parte desse início de trajetória.
Mesmo com o histórico de evolução rápida nas categorias de base, o momento exige paciência. A expectativa é que a jovem ganhe espaço gradualmente enquanto se adapta ao novo cenário. Ainda assim, a ida para um dos principais clubes do mundo reforça o status de Giovanna Waksman como joia da Seleção Brasileira.
