Olho Nela: Giovanna Waksman chega ao Lyon para primeiro desafio profissional na Europa

Aos 16 anos, a meia Giovanna Waksman deu mais um passo importante na carreira. Considerada uma das principais promessas do futebol feminino brasileiro, a jovem assinou nesta segunda-feira (9) seu primeiro contrato profissional com o Lyon, com vínculo até junho de 2028.

continua após a publicidade

Waksman é tema da seção "Olho nela, Arthur!", que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Novos desafios, agora na Europa

A transferência coloca a brasileira em um dos ambientes mais competitivos do futebol feminino mundial. O Lyon é referência internacional na modalidade e disputa constantemente os principais títulos da Europa, cenário que tende a acelerar o processo de desenvolvimento da atleta dentro de uma rotina profissional de alto nível.

continua após a publicidade

Formada nas categorias de base do Botafogo, Giovanna sempre se destacou por atuar acima da própria faixa etária e pela capacidade técnica no meio-campo. Nos últimos anos, a jogadora também acumulou experiência internacional ao se mudar para os Estados Unidos, onde atuou pelo FC Florida Prep e ganhou projeção após conquistar o prêmio de melhor jogadora da Flórida na temporada escolar 2024/25.

➡️ John Textor reage à contratação de Giovanna Waksman pelo Lyon: 'Muito orgulhoso'

Na base da Seleção Brasileira, a meia também acumulou boas atuações. Em 2024, foi protagonista do título do Sul-Americano Sub-17, quando terminou a competição como melhor jogadora do torneio. No ano seguinte, marcou três gols na Copa do Mundo Sub-17 e ajudou o Brasil a alcançar o quarto lugar, melhor campanha do país na história da competição.

continua após a publicidade

+ Aposte em jogos de futebol feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Giovanna Waksman na Seleção principal?

O talento da jovem também chamou a atenção da comissão técnica da seleção principal. Antes da última Copa América, o técnico Arthur Elias convocou Giovanna para um período de treinamentos com o elenco adulto. Na ocasião, o treinador elogiou o potencial da atleta e destacou que ela teria pela frente desafios maiores no futebol internacional, algo que se confirmou com a ida para o futebol francês.

A chegada ao Lyon acontece em um momento de transição. Giovanna se recupera de uma lesão e fará o processo de reabilitação no clube francês antes de voltar aos gramados. Além disso, a adaptação ao futebol europeu, à nova cultura e ao ritmo de um elenco experiente também fará parte desse início de trajetória.

Mesmo com o histórico de evolução rápida nas categorias de base, o momento exige paciência. A expectativa é que a jovem ganhe espaço gradualmente enquanto se adapta ao novo cenário. Ainda assim, a ida para um dos principais clubes do mundo reforça o status de Giovanna Waksman como joia da Seleção Brasileira.