Santos reage no fim e arranca empate com São Paulo no Paulistão Feminino

No clássico da oitava rodada do Paulistão Feminino, Santos e São Paulo empataram em 2 a 2, na Vila Belmiro. Os gols são-paulinos foram marcados por Serrana e Isa, enquanto Ana Alice e Laryh empataram para as Sereias.

Com o resultado, o Tricolor fica parcialmente na terceira colocação, com 13 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que joga na quinta-feira (4), contra o Realidade Jovem. O Santos, por sua vez fica em quinto, com 9, quatro a menos que as Palestrinas, último time da zona de classificação ao mata-mata

Como foi Santos 2 x 2 São Paulo

Primeiro tempo

O São Paulo dominou as ações do jogo na primeira etapa e teve a primeira chance de perigo aos 4 minutos. Após a bola ficar em disputa no campo defensivo do Santos, Aline Milene ficou com a sobra e bateu direto no travessão. Depois, Serrana teve oportunidade dentro da área, mas finalizou para fora.

Na tentativa de resposta, o Santos chegou em finalização de Samara, que não pegou bem e ficou fácil para a defesa de Carlinha. A superioridade tricolor virou vantagem aos 22 minutos, quando Kaká lavantou na medida para Serrana raspar de cabeça no canto do gol de Káren.

A melhor chance das Sereias veio aos 31 minutos, quando Thaisinha sofreu falta perigosa. Posicionada de frente para o gol, Rafa Andrade bateu forte, mas a arqueira tricolor espalmou. Com a posse de volta sob o domínio do São Paulo, Bruna Calderan arriscou de longe e teve o mesmo destino de sua companheira: o travessão.

Segundo tempo

O Santos voltou melhor do intervalo e conseguiu ter mais controle da posse. Aos 7, Suzane Pires ficou perto de empatar o jogo, mas o mesmo travessão que protegeu as donas da casa no primeiro tempo, prejudicou no segundo. Apesar do ímpeto santista, o São Paulo ampliou o placar na sequência. Aline Milene recebeu na profundidade pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Karen conseguiu fazer o corte, mas a bola sobrou para Isa apenas empurrar para o fundo do gol.

O gol são-paulino reduziu impactou a produção dos dois times. Em vantagem, o time tirou o pé do acelerador e, do outro lado, o Santos seguiu com dificuldade de criação. Com isso, o jogo esfriou e voltou a esquentar nos minutos finais, quando Vitorinha entrou e teria feito o terceiro, não fosse a boa defesa de Karen.

Aos 44, a "lei da ex" se fez presente com o gol de cabeça de Ana Alice, para descontar a vantagem e incendiar a partida. Nos acréscimos, as Sereias empataram com Laryh. Depois de levantamento na área, a artilheira dividiu com Carlinha e conseguiu o desvio de cabeça. Yasmin tentou afastar, mas a bola já havia cruzado a linha do gol.

SANTOS X SÃO PAULO

PAULISTÃO FEMININO 2025 - 8ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de setembro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

⚽ Gols: Serrana (22'/1T), Isa (9'/2T), Ana Alice (44'/2T), Laryh (47'/2T)

🟨 Amarelos: Leidiane (SAN), Camilinha (SAO), Bia Menezes (SAO), Thiago Vianna (SAO), Bruna Calderan (SAO), Anny (SAO)

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS: Káren, Leidiane (Nath Pitbull), Ana Alice, Rafa Martins (Raissa Calheiros), Larissa Vasconcelos, Rafa Andrade, Suzane Pires (Julia), Thaisinha (Evelin Bonifacio), Samara (Evellyn Marques), Carol Baiana (Analuyza) e Laryh. Técnico: Caio Couto.

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny (Vitorinha), Bia Menezes, Jé Soares (Yasmin), Camilinha (Crivelari), Aline, T. Senna (Karla Alves), Isa e Serrana. Técnico: Thiago Viana.