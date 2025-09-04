Clássico paulista na fase de grupos? Entenda as regras do sorteio da Libertadores Feminina
Deinição acontece nesta quinta-feira (4), às 12h
- Matéria
- Mais Notícias
O sorteio da fase de grupos da Libertadores Feminina está marcado para esta quinta-feira (4), às 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai, com transmissão do canal da Conmebol no Youtube. A disputa pelo título contará com 16 equipes, sendo três brasileiros: Corinthians, São Paulo e Ferroviária.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Santos reage no fim e arranca empate com São Paulo no Paulistão Feminino
Futebol Feminino03/09/2025
- Futebol Feminino
Time inglês anuncia parceria histórica com marca de estrelas norte-americanas
Futebol Feminino03/09/2025
- Futebol Feminino
Estrangeiras dominam artilharia da liga feminina dos EUA com brasileira no top-3
Futebol Feminino03/09/2025
Com as três equipes na briga pelo título, o Brasil será o país com o maior número de representantes em Buenos Aires, sede da competição. No entanto, o encontro entre os rivais paulistas só poderá acontecer a partir do mata-mata. O Lance! explica as regras do sorteio.
➡️ Conmebol oficializa sede e estádios da Libertadores Feminina
➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes
Entenda as regras do sorteio da Libertadores
Dos 16 times classificados, dois formam o Pote 1 do sorteio: San Lorenzo, que entrou pela vaga extra argentina, e um representante colombiano a ser definido. Estes times serão sorteados como cabeças-de-chave dos Grupos C e D. Por ser o atual campeão da Libertadores Feminina, o Corinthians será o cabeça-de-chave do Grupo A, enquanto Boca Juniors será o do B por ser o campeão nacional do país-sede.
O Pote 2 é composto por São Paulo, Libertad, Alianza Lima e um time equatoriano ainda indefinido. No 3, estão Colo-Colo, Nacional, Adifem (Venezuela) e Always Ready. Por fim, no 4, entram as equipes classificadas pelas vagas do ranking histórico da Conmebol: Ferroviária, Universidad de Chile, Olimpia e outro time colombiano.
Na primeira fase da competição, times do mesmo país não podem compor o mesmo grupo. Dessa forma, caso ocorra, a equipe sorteada entrará no grupo seguinte. Assim, Corinthians, São Paulo e Ferroviária só poderão se enfrentar no mata-mata.
Formato da Libertadores Feminina
Os 16 classficados serão divididos em quatro grupos, que disputarão entre si em turno único. Ao final da primeira fase, os dois melhores colocados se classificam para as semifinais, decididas em um jogo, assim como a final e a disputa de terceiro lugar.
Ao fim do sorteio, os confrontos da primeira etapa também estarão definidos, conforme imagem abaixo. No Grupo A, por exemplo, o Corinthians ocupa a posição "A1", enquanto o segundo sorteado será o A2 e assim por diante.
Premiação só no mata-mata
Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- Matéria
- Mais Notícias