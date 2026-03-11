A brasileira Luany volta a campo nesta quarta-feira (11), às 15h (de Brasília), para defender o Atlético de Madrid na semifinal da Copa da Rainha contra o Tenerife. O duelo marca o jogo de ida da decisão por uma vaga na final da competição, e a volta está marcada para terça-feira (17), na casa do Tenerife.

Em busca de mais uma final com a camisa colchonera, a meia brasileira destacou a importância do confronto e a responsabilidade de um clube do tamanho do Atlético em disputar decisões.

— Temos essa chance importante de chegar a mais uma final e um clube como o Atlético sempre precisa estar em finais, em grandes jogos. Então é uma grande oportunidade e vamos confiantes em busca desse objetivo. Com paciência, jogando o nosso jogo, para tentar fazer um bom resultado na nossa casa — afirmou a jogadora.

Luany também comentou sobre a recente Data Fifa com a Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Arthur Elias. Apesar dos resultados abaixo do esperado nos amistosos, com derrotas para Venezuela e México, a atleta ressaltou o processo de evolução da equipe.

— A Data Fifa foi muito importante. Por conta dos resultados, que nós sabemos que não foi o que podíamos fazer, fica a impressão de que não foi positivo, mas o professor Arthur e a comissão têm tudo muito claro e, em cada convocação, sempre evoluímos — completou.

Quem avançar do duelo entre Atlético de Madrid e Tenerife enfrentará na final o vencedor do confronto entre Barcelona e Levante UD.

Temporada de destaque no Atlético de Madrid

Aos 23 anos, Luany vive uma de suas temporadas mais produtivas na Europa. Em 2025/26, a brasileira soma 35 partidas, com 10 gols e nove assistências entre competições de clubes e jogos pela seleção. Na Liga F, principal liga do futebol feminino espanhol, a meia se destaca também pela criação ofensiva, figurando entre as líderes em assistências e oportunidades criadas na competição.

Revelada pelo Fluminense Feminino e com passagem pelo Grêmio Feminino, a jogadora de Nova Iguaçu construiu carreira internacional após atuar no OL Reign, dos Estados Unidos, e no Madrid CFF antes de se firmar no Atlético de Madrid.