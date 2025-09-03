Conmebol oficializa sede e estádios da Libertadores Feminina
Buenos Aires será a casa da competição continental
- Matéria
- Mais Notícias
Na véspera do sorteio da fase de grupos, que acontece nesta quinta-feira (4), às 12h (de Brasília), a Conmebol oficializou a Argentina como país-sede, além dos estádios que receberão a Libertadores Feminina em outubro deste ano. A cidade de Buenos Aires receberá os jogos e os estádios escolhidos foram o Florencio Sola, que pertence ao Banfield, e o Nuevo Francisco Urbano, do Deportivo Morón.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Time inglês anuncia parceria histórica com marca de estrelas norte-americanas
Futebol Feminino03/09/2025
- Futebol Feminino
Ingressos de Cruzeiro x Corinthians, final do Brasileiro Feminino, estão à venda
Futebol Feminino03/09/2025
- Futebol Feminino
Estrangeiras dominam artilharia da liga feminina dos EUA com brasileira no top-3
Futebol Feminino03/09/2025
A competição acontecerá entre os dias 2 a 18 de outubro e começará com a disputa da fase de grupos, em que os 16 times serão divididos em quatro. Corinthians, São Paulo e Ferroviária representam o Brasil.
➡️ Sorteio da Libertadores Feminina: onde assistir, data e horário
➡️ Atitude de Pedrinho impressiona antes da vaga inédita do Cruzeiro à Libertadores
➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes
Dois estádios recebem a Libertadores Feminina
Em 2024, o Paraguai sediou a Libertadores e a estrutura foi fortemente criticada pelas atletas, especialmente do Corinthians, que organizaram um protesto conjunto após o título. A insatisfação se deu tanto pelo ônibus que transportava as atletas, quanto pelas condições do gramado e das arquibancadas vazias.
Na temporada passada, os estádios Carfem e Arsenio Erico receberam a fase de grupos e as quartas de final, gerando desgaste do campo, agravado pelas fortes chuvas que caíram durante a competição. Apenas na semi e na final um novo local foi designado para os jogos. A disputa de terceiro lugar foi no estádio da Conmebol, em Luque, enquanto a decisão foi no Defensores del Chaco.
Estádio Nuevo Francisco Urbano
Considerado um dos mais modernos de Buenos Aires, o Estádio Nuevo Francisco Urbano foi inaugurado em julho de 2013 e é a casa do Club Deportivo Morón. O nome é em homenagem a um dos presidentes do clube.
Ele substituiu o estádio anterior, que recebeu os jogos do clube por cinco décadas. Sua inauguração foi num amistoso entre Banfield e a seleção argentina sub-20. Com capacidade para cerca de 32 mil torcedores, as dimensões do campo são maiores que as do Florencio Sola, tendo 105x68m.
Estádio Florencio Sola
Com capacidade para 34.900 espectadores, o estádio Florencio Sola é conhecido como "Lencho" e fica localizado no município de Lomas de Zamora, ao sul de Buenos Aires. Foi inaugurado em 1940 e recebe nome em homenagem ao presidente do Banfield entre 1946 e 1954. As dimensões do campo são de 102x66m.
Foi um dos primeiros estádios de cimento da Argentina a pertencer a um clube fora dos cinco maiores - Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing e San Lorenzo. Ao longo dos anos, recebeu também shows internacionais.
Além dos jogos do masculino, o tradicional Lencho também recebe partidas do time feminino do clube. Em novembro de 2024, recebeu telões e LED, que fizeram parte de um projeto de modernização do estádio.
- Matéria
- Mais Notícias