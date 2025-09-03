Conmebol oficializa sede e estádios da Libertadores Feminina

Na véspera do sorteio da fase de grupos, que acontece nesta quinta-feira (4), às 12h (de Brasília), a Conmebol oficializou a Argentina como país-sede, além dos estádios que receberão a Libertadores Feminina em outubro deste ano. A cidade de Buenos Aires receberá os jogos e os estádios escolhidos foram o Florencio Sola, que pertence ao Banfield, e o Nuevo Francisco Urbano, do Deportivo Morón.

A competição acontecerá entre os dias 2 a 18 de outubro e começará com a disputa da fase de grupos, em que os 16 times serão divididos em quatro. Corinthians, São Paulo e Ferroviária representam o Brasil.

Dois estádios recebem a Libertadores Feminina

Em 2024, o Paraguai sediou a Libertadores e a estrutura foi fortemente criticada pelas atletas, especialmente do Corinthians, que organizaram um protesto conjunto após o título. A insatisfação se deu tanto pelo ônibus que transportava as atletas, quanto pelas condições do gramado e das arquibancadas vazias.

Na temporada passada, os estádios Carfem e Arsenio Erico receberam a fase de grupos e as quartas de final, gerando desgaste do campo, agravado pelas fortes chuvas que caíram durante a competição. Apenas na semi e na final um novo local foi designado para os jogos. A disputa de terceiro lugar foi no estádio da Conmebol, em Luque, enquanto a decisão foi no Defensores del Chaco.

Estádio Nuevo Francisco Urbano

Considerado um dos mais modernos de Buenos Aires, o Estádio Nuevo Francisco Urbano foi inaugurado em julho de 2013 e é a casa do Club Deportivo Morón. O nome é em homenagem a um dos presidentes do clube.

Ele substituiu o estádio anterior, que recebeu os jogos do clube por cinco décadas. Sua inauguração foi num amistoso entre Banfield e a seleção argentina sub-20. Com capacidade para cerca de 32 mil torcedores, as dimensões do campo são maiores que as do Florencio Sola, tendo 105x68m.

Estádio Nuevo Francisco Urbano recebe os jogos da Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)

Estádio Florencio Sola

Com capacidade para 34.900 espectadores, o estádio Florencio Sola é conhecido como "Lencho" e fica localizado no município de Lomas de Zamora, ao sul de Buenos Aires. Foi inaugurado em 1940 e recebe nome em homenagem ao presidente do Banfield entre 1946 e 1954. As dimensões do campo são de 102x66m.

Foi um dos primeiros estádios de cimento da Argentina a pertencer a um clube fora dos cinco maiores - Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing e San Lorenzo. Ao longo dos anos, recebeu também shows internacionais.

Além dos jogos do masculino, o tradicional Lencho também recebe partidas do time feminino do clube. Em novembro de 2024, recebeu telões e LED, que fizeram parte de um projeto de modernização do estádio.