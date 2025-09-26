Qual foi a pontuação de Bonmati para levar a Bola de Ouro?
Espanhola levou o prêmio pela terceira vez seguida
- Matéria
- Mais Notícias
O perfil oficial da Bola de Ouro divulgou nesta sexta-feira (26), a pontuação das jogadoras que ficaram no top-10 da premiação, vencida por Aitana Bonmati. A espanhola do Barcelona somou 506 pontos, cerca de 30 a mais que a segunda colocada, Mariona Caldentey.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Análise: Europa segue soberana na Bola de Ouro, mas sul-americanas correm por fora
Futebol Feminino22/09/2025
- Futebol Feminino
UEFA define local inédito para a final da Champions Legue Feminina de 2027
Futebol Feminino12/09/2025
- Lance! Biz
Qual é o salário de Aitana Bonmatí, vencedora da Bola de Ouro feminina?
Lance! Biz23/09/2025
Para definir a vencedora, o juri considerou três aspectos: o desempenho individual e o quanto a jogadora foi decisiva; desempenho coletivo e conquistas; e fair play. A partir disso, ordenaram de 1 a 10, com a primeira colocada recebendo 15 pontos, a segunda 12, a terceira 10, a quarta 8, e assim sucessivamente, atribundo 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto às demais.
➡️ Com Real Madrid, Barcelona e Arsenal, veja como ficou o sorteio da Champions League Feminina
➡️ Bola de Ouro: artilheira do Barcelona leva troféu Gerd Muller
Qual foi a pontuação na Bola de Ouro Feminina
Aitana Bonmati somou 506 pontos e levou a Bola de Ouro pela terceira vez consecutiva, ampliando o domínio do Barcelona na premiação. Na segunda colocação, ficou Mariona Caldentey, também espanhola, mas que defende o Arsenal, atual campeão da Champions League - justamente sobre o clube catalão.
Em terceiro, a inglesa dos Gunners Alessia Russo somou 420 pontos, seguida por Alexia Putellas (Espanha/Barcelona), com 388, e Chloe Kelly (Inglaterra/Arsenal), com 233, fechando o top-5. Na sexta colocação, Patri Guijarro (Espanha/Barcelona), com 157; em sétimo, Leah Williamson (Inglaterra/Arsenal), com 151; em oitavo, Ewa Pajor (Polônia/Barcelona); Lucy Bronze (Inglaterra/Chelsea) em nono, com 135; e Hannah Hampton (Inglaterra/Chelsea), com 122.
➡️ Dembélé, Bonmatí e PSG: confira todos os vencedores da Bola de Ouro 2025
A temporada de Bonmatí
Aitana Bonmatí teve uma temporada 2024/2025 de destaque pelo clube catalão, disputando 44 jogos, sendo titular em quase todos. A meio-campista marcou 16 gols e distribuiu 11 assistências, participando ativamente das jogadas ofensivas. Ela conquistou a Liga F com o Barcelona e foi vice-campeã tanto da Champions League quanto da Eurocopa com a seleção espanhola.
Além disso, Bonmatí se destacou na criação de jogadas, contribuindo de forma decisiva para o desempenho da equipe. Seus números refletem consistência e qualidade em campo, consolidando sua importância no Barcelona e na seleção espanhola.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
- Matéria
- Mais Notícias