imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Qual foi a pontuação de Bonmati para levar a Bola de Ouro?

Espanhola levou o prêmio pela terceira vez seguida

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/09/2025
17:21
Aitana Bonmatí foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino
imagem cameraAitana Bonmatí foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino (Foto: Franck Fife/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O perfil oficial da Bola de Ouro divulgou nesta sexta-feira (26), a pontuação das jogadoras que ficaram no top-10 da premiação, vencida por Aitana Bonmati. A espanhola do Barcelona somou 506 pontos, cerca de 30 a mais que a segunda colocada, Mariona Caldentey.

Para definir a vencedora, o juri considerou três aspectos: o desempenho individual e o quanto a jogadora foi decisiva; desempenho coletivo e conquistas; e fair play. A partir disso, ordenaram de 1 a 10, com a primeira colocada recebendo 15 pontos, a segunda 12, a terceira 10, a quarta 8, e assim sucessivamente, atribundo 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto às demais.

➡️ Com Real Madrid, Barcelona e Arsenal, veja como ficou o sorteio da Champions League Feminina
➡️ Bola de Ouro: artilheira do Barcelona leva troféu Gerd Muller

Qual foi a pontuação na Bola de Ouro Feminina

Aitana Bonmati somou 506 pontos e levou a Bola de Ouro pela terceira vez consecutiva, ampliando o domínio do Barcelona na premiação. Na segunda colocação, ficou Mariona Caldentey, também espanhola, mas que defende o Arsenal, atual campeão da Champions League - justamente sobre o clube catalão.

Em terceiro, a inglesa dos Gunners Alessia Russo somou 420 pontos, seguida por Alexia Putellas (Espanha/Barcelona), com 388, e Chloe Kelly (Inglaterra/Arsenal), com 233, fechando o top-5. Na sexta colocação, Patri Guijarro (Espanha/Barcelona), com 157; em sétimo, Leah Williamson (Inglaterra/Arsenal), com 151; em oitavo, Ewa Pajor (Polônia/Barcelona); Lucy Bronze (Inglaterra/Chelsea) em nono, com 135; e Hannah Hampton (Inglaterra/Chelsea), com 122.

➡️ Dembélé, Bonmatí e PSG: confira todos os vencedores da Bola de Ouro 2025

A temporada de Bonmatí

Aitana Bonmatí teve uma temporada 2024/2025 de destaque pelo clube catalão, disputando 44 jogos, sendo titular em quase todos. A meio-campista marcou 16 gols e distribuiu 11 assistências, participando ativamente das jogadas ofensivas. Ela conquistou a Liga F com o Barcelona e foi vice-campeã tanto da Champions League quanto da Eurocopa com a seleção espanhola.

Além disso, Bonmatí se destacou na criação de jogadas, contribuindo de forma decisiva para o desempenho da equipe. Seus números refletem consistência e qualidade em campo, consolidando sua importância no Barcelona e na seleção espanhola.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Votação da Bola de Ouro Feminina de 2025
Votação da Bola de Ouro Feminina de 2025 (Foto: Reprodução/Ballon d'Or)

