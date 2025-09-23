Na renovação do contrato de Aitana Bonmatí com o Barcelona, ficou acordado a extensão do vínculo até 2028 e um salário que a tornou a jogadora mais bem paga do futebol feminino. A camisa 14 do Barcelona conquistou a Bola de Ouro de 2025. Mariona Caldentey, do Arsenal, ficou com o segundo lugar, enquanto Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022, completou o pódio em terceiro.

continua após a publicidade

Segundo informações da ESPN, o salário de Aitana não é público, mas fontes garantiras ao portal que o sálario da atual vencedores da Bola de Ouro femina supera os maiores salários da National Women's Soccer League (NWSL), dos Estados Unidos, e da Women's Super League (WSL), da Inglaterra, que giram em torno de R$ 2,4 milhões e R$ 3,6 milhões euros por ano.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Aitana Bonmatí ergue sua 3ª Bola de Ouro (Foto: Divulgação)

Aitana Bonmatí vence Bola de Ouro pela 3ª vez

✍️Texto de Giselly Corrêa

Nesta segunda-feira (22), Aitana Bonmatí, meio-campista do Barcelona, foi eleita Melhor Jogadora do Mundo de 2025 pela France Football, conquistando sua terceira Bola de Ouro feminina. O anúncio aconteceu no Théâtre du Châtelet, em Paris, e Iniesta entregou a premiação.

continua após a publicidade

Aitana Bonmatí teve uma temporada 2024/2025 de destaque pelo clube catalão, disputando 44 jogos, sendo titular em quase todos. A meio-campista marcou 16 gols e distribuiu 11 assistências, participando ativamente das jogadas ofensivas. Ela conquistou a Liga F com o Barcelona e foi vice-campeã tanto da Champions League quanto da Eurocopa com a seleção espanhola.

Além disso, Bonmatí se destacou na criação de jogadas, contribuindo de forma decisiva para o desempenho da equipe. Seus números refletem consistência e qualidade em campo, consolidando sua importância no Barcelona e na seleção espanhola.