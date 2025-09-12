A UEFA definiu a Polônia como sede da final da Champions League Feminina de 2027. Com capacidade para 58 mil torcedores, o Estádio Nacional de Varsóvia será o segundo maior a receber a decisão. A escolha foi feita pelo Comitê Executivo da entidade e anunciada nesta quinta-feira (11).

Inaugurado antes da Eurocopa masculina de 2012, já recebeu inúmeros jogos importantes, como a final da Liga Europa de 2015 e da Supertaça Europeia de 2024. No entanto, será a primeira vez que a Polônia receberá uma final de futebol feminino.

Relembre as finais da Champions Feminina

Marcada para maio do ano que vem, a final da Champions Feminina 2025/2026 será no Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega. Inaugurado em 1926, é casa da Seleção Norueguesa.

A decisão da primeira edição da Champions Feminina, em 2001/02, foi disputada no Waldstadion, em Frankfurt, na Alemanha. Na temporada seguinte, até 2008/09, o título foi decidido em jogos de ida e volta, com mando de campo dos finalistas.

Depois, em 2009/10, a final voltou a ser em jogo único com sede pré-definida. Desde então, a Espanha foi o país que mais recebeu as finais, sendo sede em três ocasiões (09/10, 19/20 e 23/24), seguido por Portugal (13/14 e 24/25), Inglaterra (10/11 e 12/13) e Itália (15/16 e 21/22). País de Gales, Ucrânia, Hungria, Suécia e Holanda também já foram palco da decisão.

Relembre os estádios das decisões anteriores:

2024/25: Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal - capacidade: 52.095 2023/24: San Mamés, Bilbao, Espanha - capacidade: 53.331 2022/23: Philips Stadion, Eindhoven, Holanda - capacidade: 35.119 2021/22: Juventus Stadium, Turim, Itália - capacidade: 41.689 2020/21: Gamla Ulevi, Gotemburgo, Suécia - capacidade: 18.416* 2019/20: Estádio Anoeta (Reale Arena), San Sebastián, Espanha - capacidade: 40.177* 2018/19: Estádio Ferencváros, Budapeste, Hungria - capacidade: 23.700 2017/18: Estádio Valeriy Lobanovski Dinamo, Kiev, Ucrânica - capacidade: 16.873 2016/17: Estádio de Cardiff, Cardiff, País de Gales - capacidade: 33.280 2015/16: Estádio Città del Tricolore (Mapei), Reggio Emilia, Itália - capacidade: 21.525 2014/15: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlim, Alemanha - capacidade: 19.708 2013/14: Estádio do Restelo, Lisboa, Portugal - capacidade: 19.856 2012/13: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - capacidade: 40.044 2011/12: Estádio Olímpico, Munique, Alemanha - capacidade: 63.118 2010/11: Craven Cottage, Londres, Inglaterra - capacidade: 29.589 2009/10: Estádio Coliseum, Getafe, Espanha - capacidade: 16.500

* Jogos sem público por conta da pandemia de Covid-19