A Bola de Ouro 2025 reforçou a força da Europa no futebol feminino. A premiação da France Football, realizada nesta segunda-feira (22) em Paris, trouxe novidades no pódio e manteve o continente como centro da modalidade — desbancando, inclusive, os Estados Unidos.

continua após a publicidade

Na disputa individual, Aitana Bonmatí conquistou sua terceira Bola de Ouro (2023, 2024 e 2025), mesmo vindo de uma temporada marcada por dois vice-campeonatos: Eurocopa, com a Espanha, e Champions League, com o Barcelona. Ainda assim, o título da Liga F e sua regularidade em campo foram determinantes para o reconhecimento.

O pódio contou ainda com Mariona Caldentey, peça fundamental no Arsenal campeão da Champions, e Alexia Putellas, que retornou ao top 3 após manter alto rendimento no Barcelona. A presença de duas espanholas e uma jogadora atuando no futebol inglês reforça o peso do Velho Continente na modalidade, mas também aponta para uma diversificação de clubes protagonistas no cenário europeu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Brasileiros na disputa

Entre os técnicos, o Brasil esteve representado por Arthur Elias, mas quem levou foi Sarina Wiegman, da Inglaterra. Já Marta e Amanda Gutierres, únicas brasileiras indicadas entre as jogadoras, ficaram fora do top 10.

A América do Sul ainda teve duas representantes: a colombiana Linda Caicedo, do Real Madrid, e a paraguaia Claudia Martinez, do Olímpia. As duas disputaram o Troféu Kopa, vencido pela espanhola Vicky López.

continua após a publicidade

➡️ KC Current bate recorde, Antônia estreia e Barça voando: o fim de semana do futebol feminino

Emocionados, Marta e Arthur Elias conversam após título da Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Bola de Ouro feminina: vencedores em todas as categorias

Troféu Kopa (melhor jogadora sub-21)

🏆 Vicky López (Barcelona/Espanha)

Troféu Johan Cruyff (técnico do ano no futebol feminino)

🏆 Sarina Wiegman (Inglaterra)

Troféu Yashin (melhor goleiro no futebol feminino)

🏆 Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

Troféu Gerd Müller (jogadora com mais gols no futebol feminino)

🏆 Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)

Clube do Ano (futebol feminino)

🏆 Arsenal

Melhor jogadora

🏆 Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)