A Uefa sorteou na manhã desta sexta-feira os grupos da fase de liga da Champions League Feminina, e, pela primeira vez, três times espanhóis estarão na principal competição europeia. O evento foi realizado Nyon, na Suíça. Os confrontos estão previstos para serem disputados em outubro.

Nadine Kessler, diretora de futebol feminino da Uefa, Alex Scott, lendário ex-jogador do atual campeão Arsenal, e Lieke Martens, ex-jogadora do Barcelona e da Holanda, estiveram entre os principais nomes do evento.

O Chelsea foi o primeiro a conhecer seus adversários. Em casa, a equipe enfrentará o Barcelona, a Roma e o Paris FC, fora de casa irá encarar o Wolfsburg, St. Pölten e o Twente. O Bayern de Munique tem pela frente Arsenal (em casa), Barcelona (fora), Juventus (em casa), PSG (fora), Valerenga (em casa), e o Atlético de Madrid (fora).

O Arsenal, atual campeão do torneio, irá enfrentar Lyon, em casa, o Bayern, fora, Real Madrid, em casa, Benfica, fora, Twente, em casa, e Leuven, fora. A programação, com as datas e os horários das partidas, será divulgada no sábado, dia 20.

Os quatro primeiros colocados da fase da liga avançam diretamente às quartas de final, enquanto os times do 5° ao 12° lugar jogarão playoffs de ida e volta para determinar quem garantirá classificação à próxima fase.

Veja como ficou o sorteio da Champions League Feminina

Datas previstas para as disputas das fases

Fase de liga

Rodada 1 : 7/8 de outubro

Rodada 2 : 15/16 de outubro

Rodada 3 : 11/12 de novembro

Rodada 4 : 19/20 de novembro

Rodada 5 : 9/10 de dezembro

Rodada 6 : 17 de dezembro

Mata-mata

Playoff da qualificação para o mata-mata: 11/12 e 18/19 de fevereiro

Quartas de final: 24/25 de Março e 1/2 de abril

Semifinais : 25/26 de Abril e 2/3 de maio

Final: 22, 23 ou 24 de maio

Como foi realizado o sorteio?

Os 18 clubes foram divididos em três potes de seis cada, que foram compostos de acordo com o ranking de coeficientes de clubes estabelecido no início da temporada, sendo o atual campeão da Champions League Feminina, o Arsenal, o primeiro cabeça de chave do Pote 1.

Os adversários de cada equipe, bem como se cada partida seria disputada em casa ou fora, foram determinados por sorteio. Cada equipe foi sorteada contra dois adversários de cada um dos três potes e jogará com um adversário de cada pote em casa e o outro fora.

Times da mesma federação nacional não podiam ser sorteadas uns contra os outros, e cada clube só podia jogar, no máximo, contra dois adversários do mesmo país.

Quando será a final da Champions League Feminina?

A final da Champions League de 2026 será realizada no Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega. A partida deve ser disputada entre os dias 22, 23 ou 24 de maio de 2026. Assim como o torneio masculino, será jogo único.