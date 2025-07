O Palmeiras entra em campo neste domingo (20), às 17h (horário de Brasília), contra o Pachuca, do México, pela semifinal da The Women's Cup. O jogo será realizado na Arena Barueri, em Barueri (SP), e conta com transmissão do BandSports, da Record News e do canal GOAT.

Esta será a segunda competição que as palestrinas participam desde a parada para a Copa América Feminina, no começo do mês. Antes, disputaram a Teal Rising Cup e ficaram na terceira colocação — o Kansas City ficou com o título e o Corinthians em segundo lugar.

O Palmeiras é anfitrião da The Women's Cup, que está sendo realizada na Arena Barueri. Com a eliminação nos pênaltis do São Paulo para o Racing Louisville, dos EUA, o Verdão tenta ser o representante brasileiro na decisão, marcada para a próxima quinta-feira (24).

Goleira do Palmeiras projeta participação

Mesmo se recuperando de lesão, a goleira Natascha acompanha e torce pelas companheiras, e falou sobre o torneio em entrevista coletiva na sexta-feira (18).

— O fato dessa competição ser aqui no Brasil é muito importante para trazer outros olhares do mundo para o futebol brasileiro — disse ela.

— Vai ser uma forma de ver como o Palmeiras e também o São Paulo, como o futebol brasileiro está atualmente (em relação às equipes estrangeiras) e para ver como podemos evoluir, porque a Copa do Mundo 2027 já está aí — completou Natascha.

Natascha, goleira do Palmeiras, durante treinamento. (Foto: Staff Images/CBF)

Tabela de jogos – The Women’s Cup 2025

📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)