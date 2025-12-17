Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (17/12/2025)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são: a final do Intercontinental, as partidas da Champions League Feminina e o jogo de ida da final da Copa do Brasil.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 17 de dezembro de 2025)
Copa do Brasil (final)
Corinthians x Vasco – 21h30 – Globo, ge tv, Sportv, Prime Video e Premiere
Copa Intercontinental (final)
PSG x Flamengo – 14h – Globo, ge tv, CazéTV e Sportv
Campeonato de Clubes da ASEAN
Lion City x Shan United – 8h30 – OneFootball
Bangkok United x Nam Dinh – 9h – OneFootball
Copa da Holanda (segunda fase)
Excelsior Maassluis x Ajax – 14h45 – N Sports
Feyenoord x Heerenveen – 17h – N Sports
Copa do Rei da Espanha (terceira fase)
Albacete x Celta de Vigo – 15h – Disney+
Atlético Baleares x Atlético de Madrid – 15h – Disney+
Cultural Leonesa x Levante – 15h – Disney+
Huesca x Osasuna – 15h – Disney+
Racing Santander x Villarreal – 15h – Disney+
Alavés x Sevilla – 17h – Disney+
Talavera de la Reina x Real Madrid – 17h – ESPN e Disney+
Copa da Liga Inglesa (quartas de final)
Manchester City x Brentford – 16h30 – Disney+
Newcastle x Fulham – 17h15 – ESPN 3 e Disney+
Liga dos Campeões feminina
Bayern de Munique (F) x Valerenga (F) – 17h – Disney+
Benfica (F) x PSG (F) – 17h – Disney+
Juventus (F) x Manchester United (F) – 17h – Disney+
Lyon (F) x Atlético de Madrid (F) – 17h – Disney+
OH Leuven (F) x Arsenal (F) – 17h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Paris FC (F) x Barcelona (F) – 17h – Disney+
Roma (F) x Sankt Polten (F) – 17h – Disney+
Twente (F) x Real Madrid (F) – 17h – Disney+
Wolfsburg (F) x Chelsea (F) – 17h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Escocês
Dundee United x Celtic – 17h – Canal GOAT e OneFootball
Taça de Portugal (quinta fase)
Farense x Benfica – 17h45 – N Sports
