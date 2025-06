A zagueira Poliana, do Palmeiras, atuou por 84 minutos na derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro, por 1 a 0, em 22 de maio, após meses afastada por lesão. Nesta quarta-feira (4), ela volta a ser relacionada para o clássico contra o São Paulo, às 19h, pela 3ª rodada do Paulistão feminino. Em 2024, ela foi eleita a melhor zagueira da competição, ocasião em que o Verdão faturou a taça.

Antes do Palmeiras, Poliana jogou por Santos, São José, Stjarnan (Islândia), Houston Dash e Orlando Pride (Estados Unidos), e Corinthians, clube que foi multicampeão. Agora, tem como foco retomar o alto nível após se recuperar de uma lesão na coxa.

— Eu estou muito feliz em poder estar de volta e esse período de treinos veio na hora certa. Agora que estou novamente apta, é importante que eu possa treinar bastante com minhas companheiras para retomar o ritmo de jogo e aperfeiçoar o entrosamento. Sabemos que teremos jogos difíceis pela frente e estamos nos preparando da melhor maneira. — disse a jogadora.

(Jose Breton / AFP)

O momento do Palmeiras

No clube desde 2022, a defensora de 34 anos tem a confiança da treinadora Camilla Orlando e pode ser peça importante em um momento de oscilação das palestinas.

O Palmeiras vem de derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, e empate com o Inter por 2 a 2. No Paulistão, é o vice-líder, enquanto no Brasileirão feminino está na sexta colocação, com 21 pontos.

Para ela, o tempo de trabalho durante a data Fifa foi fundamental.

— O período da Data FIFA foi importante pra nós pra podermos nos dedicar exclusivamente aos treinos. Tivemos tempo para trabalhar diversas situações de jogo e aprimorar alguns pontos que precisavam ser ajustados, com o objetivo de voltarmos ainda mais fortes pros próximos jogos. — analisou a atleta.