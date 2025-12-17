Em reunião realizada em Doha, no Catar, às vésperas da final da Copa Intercontinental, o Conselho da Fifa aprovou uma série de medidas para o futebol feminino, que vão desde aumento de investimentos até mudanças estruturais em competições e no desenvolvimento de base.

O principal destaque é o aumento de 12 para 16 seleções femininas na Olimpíada a partir de 2028, conforme anunciado pelo Comitê Olímpico Internacional. A Fifa especificou a distribuição de vagas.

Mundial feminino da FIFA

Um dos principais pontos envolve a Copa do Mundo Feminina de Clubes, que teve sua primeira edição confirmada para o período de 5 a 30 de janeiro de 2028.

A competição reunirá 16 clubes campeões continentais, distribuídos em quatro grupos de quatro equipes. Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que contará com quartas de final, semifinais e final. As vagas serão divididas por confederação da seguinte forma: cinco da UEFA, duas da CONMEBOL, duas da CAF (África), duas da AFC (Ásia), duas da CONCACAF e três vagas definidas por meio de repescagem.

Mudança no número de seleções na Olimpíada

Outro ponto com reflexos diretos no futebol feminino foi a confirmação das vagas para o torneio olímpico de Los Angeles 2028. A competição feminina contará com 16 seleções.

A distribuição prevê quatro vagas para a Europa, três para a Concacaf (além do país-sede, os Estados Unidos), duas para a África, duas e meia para a América do Sul, duas e meia para a Ásia e uma para a Oceania.

Categorias de base e formação

Além do foco no topo da pirâmide, a Fifa também avançou nas categorias de base. O Conselho confirmou a criação de festivais Sub-15 em formato de torneio, abertos a todas as 211 associações-membro, com edições específicas para o futebol feminino.

A primeira competição feminina está prevista para 2027, enquanto, a partir de 2028, os países poderão inscrever simultaneamente equipes masculinas e femininas na categoria.

Os torneios terão formato adaptado ao desenvolvimento das atletas, com partidas mais curtas, campos reduzidos e equipes formadas por sete a nove jogadoras. A proposta busca ampliar o acesso, estimular a formação desde cedo e reduzir desigualdades entre países com diferentes níveis de investimento. Segundo a Fifa, a iniciativa faz parte de uma estratégia para garantir que mais talentos tenham oportunidade de desenvolvimento em âmbito internacional.