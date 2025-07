Com participação de Corinthians e Palmeiras, a Teal Rising Cup chegou ao fim nesta terça-feira (15). O Kansas City, anfitrião do evento, ficou com o título de campeão.

A Teal Rising Cup é um torneio amistoso internacional de futebol feminino que realizou sua edição inaugural entre os dias 12 e 15 de julho de 2025, no CPKC Stadium (Kansas City, EUA).

Corinthians termina como vice-campeão

O Corinthians venceu o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Letícia Teles, e se classificou à final da competição.

Na final, contra o Kansas City, as Brabas foram superadas por 2 a 1. Gabi Zanotti fez o único gol corinthiano, enquanto Michelle Cooper e Long marcaram para as norte-americanas.

Corinthians participou da edição 2025 da Teal Rising Cup. (Foto: Divulgação)

Palmeiras fica com terceiro lugar

O Palmeiras também entrou em campo nesta terça-feira (15), mas na disputa pela terceira colocação. Após estreia com derrota por 3 a 0 para o Kansas, as palestrinas venceram o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Brena.

Palmeiras enfrentou Kansas City e Chicago Stars na Teal Rising Cup. (Foto: Divulgação)

Ausências de Corinthians e Palmeiras

Os clubes paulistas disputaram o torneio amistoso sem uma série de atletas, que servem às seleções nacionais na disputa da Copa América Feminina.

Do lado alviverde, as principais ausências foram a goleira Kate Tapia, da Colômbia, e as brasileiras Amanda Gutierres e Fê Palermo, além da equatoriana Joselyn Espinales.

Já o Timão tem quatro atletas na Seleção Brasileira: Mariza, Duda Sampaio, Yaya e Jhonson, além da venezuelana Day Rodríguez.

Próximos desafios

No retorno ao Brasil, as equipes seguem focadas na preparação para a reta final do Brasileirão Feminino. O Corinthians segue programação de treinamentos, enquanto o Palmeiras disputa a The Women's Cup entre os dias 19 e 24 de julho, na Arena Barueri.