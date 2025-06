A goleira Natascha Honegger, do Palmeiras e da Seleção feminina, passou por cirurgia no último sábado (21). Em maio, ela sofreu rupturas no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco.

A lesão aconteceu durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo, vencido pelas tricolores por 2 a 1. O tempo de recuperação médio é de oito meses. A arqueira falou sobre o procedimento nas redes sociais.

— 21.06.2025 – cirurgia feita

Se eu disser que as últimas horas foram fáceis, eu estaria mentindo.

Doeu no corpo. Doeu na alma. Mas mesmo em meio à dor, eu senti Deus comigo — firme, presente, silencioso e fiel.

Nem tudo saiu como eu esperava.

A lesão foi mais grave… e ainda precisei tirar enxerto da outra perna.

Nada fácil. Mas sigo com fé. Porque sei que todo sofrimento carrega um propósito. Esse é só mais um capítulo da história que Ele está escrevendo na minha vida.

E aqui deixo algo que aprendi:

a dor assusta, mas também transforma. Te quebra, mas também te revela.

A verdade é que ninguém vence esse tipo de batalha sozinho.

Cada mensagem, cada oração, cada demonstração de carinho tem me alcançado de um jeito que palavras não explicam.

E a todas as pessoas que estiveram comigo nas últimas 30 horas: OBRIGADA. Pela preocupação, pelo carinho, pela insônia… e pela força que vocês me deram quando eu mais precisei. — escreveu ela.

Natascha, goleira do Palmeiras, após cirurgia no joelho. (Foto: Reprodução)

Natascha está no Palmeiras desde 2024 e vinha sendo titular do time de Camilla Orlando. Ela tem passagens pelo futebol suíço, além de Paris FC, Corinthians e Flamengo.

Com a lesão, a colombiana Kate Tapia assumiu a posição. Na última semana, as palestrinas garantiram vaga na segunda fase do Brasileirão e empataram com o Red Bull Bragantino, na manhã deste domingo (22), por 2 a 2, pelo Paulistão.

Departamento médico do Palmeiras

O Palmeiras tem sete jogadoras no departamento médico atualmente. Andressinha, Giovanna Campiolo e Victoria Liss estão em transição física e podem voltar a ser opção em breve.

Os casos mais graves são de Ana Flávia, com lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito e Natascha, com múltiplas lesões no joelho. Bianca Gomes se recupera de cirurgia no quadril esquerdo e Laís Estevam também passou por cirurgia no joelho.

Próximos compromissos

As palestrinas voltam a campo após a Data-Fifa, em agosto. Pelo Brasileirão Série A1, o Palmeiras terá o Flamengo em dois jogos de mata-mata, com datas e horários a serem definidos pela CBF. No estadual, enfrenta o Corinthians pela 5ª rodada em 3 de agosto.