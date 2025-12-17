Após título, Coritiba encerra parceria e inicia novo time feminino

O Coritiba encerrou a parceria com o Imperial para o futebol feminino nesta semana. A decisão aconteceu dias depois das Gurias do Coxa conquistarem o título do Campeonato Paranaense no domingo (14), diante do Toledo, no Trieste Stadium.

Coxa e Imperial decidiram não renovar o contrato, que se encerra em 31 de dezembro, na segunda-feira (15). A definição foi feita de forma conjunta.

Com o fim da parceria, que vinha desde 2022, a diretoria alviverde passará a investir em uma equipe própria. A avaliação interna era de que essa transição já tinha sido iniciada nesta temporada, quando buscou atletas no mercado, como algumas que vieram do rival Athletico, que tinha encerrado o time feminino próprio e agora terá que começar do zero pelo acesso à Série A.

O Coritiba, por exemplo, já possui um staff dedicado ao futebol feminino e deve ampliar o número de profissionais. Em um projeto recente, o 'Sementes da Glória', o Coxa quer usar o Imposto de Renda (IR) para angrariar recursos e fortalecer a modalidade.

A coroação do trabalho veio com a goleada por 4 a 1 na final, em uma campanha invicta no estadual, no primeiro título do clube no futebol feminino.

Acesso à Série A obriga Coritiba a ter time feminino

Campeão paranaense, Coritiba feminino conquista o primeiro título da sua história. Foto: Gustavo Oliveira/Coritiba

De volta à Série A, o Coritiba é obrigado a ter um time de futebol feminino. Essa exigência na elite do futebol brasileira foi imposta pela CBF em 2019.

Diferente de Athletico e Chapecoense, que também subiram de divisão e vão precisar criar do zero ou fazer alguma parceria, o Coxa avalia que está 'passos à frente'. Nesta temporada, as 'Gurias do Coxa' foram eliminada nas oitavas de final para o Itabirito-MG, pela A3 do Brasileirão. Já no estadual, o Coritiba foi campeão contra o Toledo.

Imperial faz nota sobre o fim da parceria com o Coritiba feminino

Time amador de Curitiba, localizado no bairro Mossunguê, Imperial tinha parceria com o Coxa desde 2022. Em nota, o clube afirmou que o projeto feminino, iniciado há 11 anos, seguirá com a ideia de formação de atletas.

"O Imperial Futebol Clube comunica oficialmente a não renovação da parceria com o Coritiba Foot Ball Club para 2026.

A decisão foi tomada de forma conjunta, em comum acordo entre as partes, encerrando um ciclo pautado pelo respeito, profissionalismo e cooperação mútua, a partir de 2026.

Durante o período de parceria, foram vivenciadas importantes experiências, contribuindo para o desenvolvimento esportivo e institucional de ambas as entidades, especialmente no fortalecimento do futebol feminino.

O Imperial Futebol Clube agradece ao Coritiba Foot Ball Club pela parceria, pela confiança depositada e pelo relacionamento construído ao longo deste período, desejando sucesso em seus projetos futuros.

O Imperial Futebol Clube segue firme em seu compromisso com a formação de atletas, a valorização do esporte e a continuidade de seus projetos esportivos e sociais".