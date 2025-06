A artilheira Amanda Gutierres marcou duas vezes e o Palmeiras venceu o Real Brasília por 2 a 0 na noite deste sábado (7), no Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão), no Distrito Federal, pela 13ª rodada do Brasileirão feminino.

continua após a publicidade

As palestrinas estão classificadas para o mata-mata da competição. O time de Brasília, por outro lado, segue na luta contra o rebaixamento.

➡️ Fim da linha! Sport é o primeiro time rebaixado no Brasileirão feminino

Como foi Real Brasília x Palmeiras

O Palmeiras foi superior em toda partida, mas pecou na eficácia. No primeiro tempo, a goleira Tainá, do Real Brasília, foi bastante acionada.

O Verdão abriu o placar aos 42 minutos, com Amanda Gutierres. A artilheira do Brasileirão aproveitou bom cruzamento e finalizou de perna direita, sem deixar a bola cair no chão.

continua após a publicidade

O segundo tempo começou com mais intensidade do lado alviverde. O Real Brasília, por sua vez, investiu na velocidade de Dani Soares, mas sem conseguir finalizar com perigo.

Tainá Maranhão foi um dos destaques do jogo Palmeiras e Real Brasília. (Foto: Júlio César/Real Brasília)

Aos 26 minutos, a atacante Ana Flávia sentiu o joelho direito. Ela estava marcando uma adversária, mas acabou se machucando sem bola e foi substituída por Stefanie.

continua após a publicidade

Com 32 de bola rolando, Stefanie ajeita para Amanda Gutierres e a camisa nove, dentro da área, abriu 2 a 0.

O jogo continuou com domínio alviverde e, na reta final, Gutierres ainda desperdiçou a chance de fazer o terceiro. Dani, jogadora mais aguda das Leoas do Planalto, também teve chance, mas o jogo terminou 2 a 0 para o Palmeiras.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximos jogos

Rodada 14 – Brasileirão Feminino

Palmeiras x Fluminense

Data: Domingo, 15 de junho

Horário: 15h

Local: Arena Barueri

Real Brasília x Grêmio

Data: Domingo, 15 de junho

Horário: 15h

Local: Estádio Defelê, Brasília (DF)

Rodada 15 – Brasileirão Feminino

Sport Recife x Palmeiras

Data: Quarta‑feira, 18 de junho

Horário: 15h

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Fluminense x Real Brasília

Data: Quarta‑feira, 18 de junho

Horário: 15h

Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)