São Paulo renova com Carol Gil, zagueira destaque de 2025

O São Paulo acertou a renovação de contrato da defensora Carol Gil e garantiu a permanência da jogadora por mais duas temporadas. O novo vínculo foi firmado até 31 de dezembro de 2027, ampliando o acordo anterior, que se encerraria ao fim deste ano.

A atleta de 21 anos vive ascensão no futebol feminino brasileiro. Em 2025, foram 39 jogos e um desempenho que mostra a confiança crescente da comissão técnica e a evolução da lateral, que agora atua como zagueira.

— É um sentimento de gratidão e de dever ainda maior. Agradeço ao clube pela confiança e sigo muito motivada para continuar crescendo aqui dentro — disse a defensora.

Carol Gil cresce e fecha o ano em alta no São Paulo

Formada na base do Internacional e no clube paulista desde 2023, Carol Gil ganhou espaço de forma gradual. Começou a temporada como alternativa no elenco tricolor, mas foi conquistando minutagem à medida que o São Paulo avançava nas competições.

Sua regularidade e capacidade de adaptação, atuando tanto pelo centro da zaga quanto aberta pela esquerda, fizeram dela uma peça importante no time de Thiago Viana.

Em 2026, o Tricolor Paulista terá Brasileirão Feminino, Copa do Brasil e Paulistão Feminino no calendário.

