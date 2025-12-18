menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Champions Feminina: veja equipes classificadas ao mata-mata

Barcelona, Lyon, Chelsea, Bayern de Munique e outras equipes garantiram vaga

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/12/2025
06:17
Troféu da Champions League Feminina (Foto: Reprodução/Uefa)
imagem cameraTroféu da Champions League Feminina (Foto: Reprodução/Uefa)
A fase de grupos da Champions League Feminina 2025/26 chegou ao fim e já tem suas equipes classificadas para as eliminatórias definidas. Doze clubes garantiram vaga no mata-mata da principal competição de clubes do futebol feminino europeu.

O Barcelona terminou na liderança geral, com campanha sólida: cinco vitórias e um empate em seis jogos, além de ataque avassalador. Logo atrás aparece o Lyon, multicampeão do torneio, que repetiu a pontuação e confirmou mais uma classificação tranquila. Chelsea e Bayern de Munique também avançaram com autoridade.

A lista de classificados ainda conta com Arsenal, Manchester United, Real Madrid e Juventus, clubes tradicionais que confirmaram presença nas eliminatórias após campanhas consistentes. Fecham o grupo dos 12 melhores o Wolfsburg, o Paris FC, o Atlético de Madrid e o Oud-Heverlee Leuven, que conquistou a última vaga.

Ficaram pelo caminho equipes que chegaram a brigar por classificação, mas não conseguiram sustentar o rendimento, como Valerenga, Roma e Twente. Também se despediram da competição Benfica, PSG e St. Polten, este último com campanha difícil e a defesa mais vazada da fase de grupos.

Veja lista da Champions League Feminina 2025/26

    1.
  1. Barcelona
    2. 2.
  2. Lyon
    3. 3.
  3. Chelsea
    4. 4.
  4. Bayern de Munique
    5. 5.
  5. Arsenal
    6. 6.
  6. Manchester United
    7. 7.
  7. Real Madrid
    8. 8.
  8. Juventus
    9. 9.
  9. Wolfsburg
    10. 10.
  10. Paris FC
    11. 11.
  11. Atlético de Madrid
    12. 12.
  12. Oud-Heverlee Leuven
    13. 13.
  13. Vålerenga
    14. 14.
  14. Roma
    15. 15.
  15. Twente
    16. 16.
  16. Benfica
    17. 17.
  17. Paris
    18. 18.
  18. St. Polten
Pajor comemorando o gol marcado contra o Bayern de Munique na Champions League Feminina (Foto: Reprodução/X)
