Champions Feminina: veja equipes classificadas ao mata-mata
Barcelona, Lyon, Chelsea, Bayern de Munique e outras equipes garantiram vaga
A fase de grupos da Champions League Feminina 2025/26 chegou ao fim e já tem suas equipes classificadas para as eliminatórias definidas. Doze clubes garantiram vaga no mata-mata da principal competição de clubes do futebol feminino europeu.
O Barcelona terminou na liderança geral, com campanha sólida: cinco vitórias e um empate em seis jogos, além de ataque avassalador. Logo atrás aparece o Lyon, multicampeão do torneio, que repetiu a pontuação e confirmou mais uma classificação tranquila. Chelsea e Bayern de Munique também avançaram com autoridade.
A lista de classificados ainda conta com Arsenal, Manchester United, Real Madrid e Juventus, clubes tradicionais que confirmaram presença nas eliminatórias após campanhas consistentes. Fecham o grupo dos 12 melhores o Wolfsburg, o Paris FC, o Atlético de Madrid e o Oud-Heverlee Leuven, que conquistou a última vaga.
Ficaram pelo caminho equipes que chegaram a brigar por classificação, mas não conseguiram sustentar o rendimento, como Valerenga, Roma e Twente. Também se despediram da competição Benfica, PSG e St. Polten, este último com campanha difícil e a defesa mais vazada da fase de grupos.
Veja lista da Champions League Feminina 2025/26
- Barcelona
- Lyon
- Chelsea
- Bayern de Munique
- Arsenal
- Manchester United
- Real Madrid
- Juventus
- Wolfsburg
- Paris FC
- Atlético de Madrid
- Oud-Heverlee Leuven
- Vålerenga
- Roma
- Twente
- Benfica
- Paris
- St. Polten
