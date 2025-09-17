São Paulo vence Flamengo e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina
Serrana fez o único gol da partida
O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (17) e avançou às quartas de final na Copa do Brasil Feminina. O gol foi marcado por Serrana, aos 17 minutos do segundo tempo.
Com a vitória, o Tricolor Paulista aguarda o sorteio desta sexta-feira (19) para saber quem enfrentará nas quartas de final. Até aqui, Bahia, Corinthians, Sport e Red Bull Bragantino já carimbaram a classificação. As últimas vagas ainda serão definidas nos confrontos entre Internacional x Fluminense, Palmeiras x América-MG e Ferroviária x Vitória.
Como foi São Paulo e Flamengo
O primeiro tempo foi de equilíbrio e boas chegadas para os dois lados. Aos 14 minutos, Serrana recebeu dentro da área após ajeitada da companheira e bateu firme, mas a bola saiu pela linha de fundo.
O Flamengo tentou responder com Gláucia, que buscava enfiadas para Fernanda, porém a goleira Carlinha, atenta, saía bem do gol para neutralizar o perigo.
O São Paulo também levava perigo explorando o lado direito do ataque. Isa apareceu livre e arriscou, mas finalizou por cima da meta. Aos 26, nova chegada tricolor: a jogada obrigou a arqueira flamenguista Vivi Holzel deixar a área para evitar o pior.
O jogo seguiu movimentado. Aos 30, foi a vez do Flamengo assustar: um cruzamento venenoso pela esquerda exigiu intervenção precisa de Carlinha, salvando novamente o São Paulo. Já na reta final, aos 40 minutos, Fernanda arriscou de fora da área e levou perigo, mandando rente à trave direita.
O segundo tempo começou mais truncado, com muitos duelos e poucas chances claras de gol. Aos 11 minutos, Aline Milene conseguiu se impor sobre a marcação, avançou e tentou uma cavadinha, mas a bola não encontrou as redes.
O Flamengo seguia com dificuldades na construção das jogadas ofensivas e não conseguia transformar posse em perigo real.
Aos 17, Camilinha desperdiçou boa oportunidade dentro da área. Na sequência, a bola sobrou para Serrana, que não perdoou: acertou um chutaço no ângulo e abriu o placar para o São Paulo, 1 a 0.
O Flamengo tentou responder aos 25 minutos, com Fernanda. A bola viajou na área e sobrou na camisa 25, que pegou de mau jeito e não levou perigo.
Aos 39, Isa disparou com velocidade em direção ao gol, mas Agustina fez falta dura e parou a atacante tricolor. A cobrança não levou perigo. As Soberanas aproveitaram a saída de bola errada da goleira Vivi e quase ampliaram o placar.
Em fim de jogo tenso, o Flamengo tentou partir para o tudo ou nada na reta final, mas não foi suficiente. Já o São Paulo garantiu vaga na próxima fase do torneio.
SÃO PAULO X FLAMENGO - FICHA TÉCNICA
- Oitavas de final da Copa do Brasil Feminina
- 📍Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- 📅 Data: Quarta, 17 de setembro de 2025
- ⏰ Horário: 18h (horário de Brasília)
- Público: 598 torcedores
- Renda 5.536,80
- Gol: Serrana (17'/2T)
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Camilinha, Serrana (Anny) e Crivelari (Karla Alves); Aline, Isa e Millene (Darlene). Técnico: Thiago Viana.
FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Jucinara (Chai); Djeni, Ju Ferreira (Thaísa Morena) e Gláucia (Núbia); Fernanda, Duda Rodrigues (Vitória Almeida) e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.
