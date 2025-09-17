Corinthians vence Juventude e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina
TImão avançou às quartas de final vencendo por 3 a 0
De volta à Fazendinha após o título brasileiro, o Corinthians derrotou o Juventude por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Os gols do jogo desta quarta-feira (17) foram de Vic Albuquerque, Ariel Godoy e Robledo.
As Brabas se juntam ao Bahia e Sport e aguardam os demais confrontos para conhecer seus possíveis adverśarios. As quartas de final estão previstas para o dia 24 de setembro.
Como foi Corinthians x Juventude
Primeiro tempo
Com Lelê de volta ao time titular, o Corinthians começou o jogo pressionando o Juventude com boas chegadas ao ataque, mantendo a goleira Renata atenta no jogo. Entre tentativas de levantamento e batidas de longe, o Timão foi amadurecendo o gol, que saiu aos 20, quando Robledo, pela direita, cruzou para Vic Albuquerque abrir o placar.
A colombiana seguiu levando perigo pelo lado do campo e aos 35, recebeu bola longa de Vic Albuquerque. Cara a cara com Renata, a arqueira saiu do gol, dando espaço para que a meia a tirasse da jogada com um toque, mas adiantou demais e perdeu o ângulo. Tentou virar o jogo para Gi Fernandes que, livre, pegou mal e bateu fraco na bola.
Pouco depois, a superioridade se transformou em mais um gol, dessa vez de Ariel Godoy. A jogadora aprovietou a indecisão da defesa gaúcha em lançamento de Yaya e roubou a bola quase dentro da área, tendo trabalho só de empurrar para o fundo das redes.
Segundo tempo
Mesmo em vantagem, as Brabas mantiveram o ritmo em busca de mais e foram recompensadas aos 18 minutos. Com uma assistência já no jogo, Robledo recebeu lançamento, dominou com categoria tirando da marcação e bateu na saída de Renata.
Por conta das diversas mexidas promovidas por Lucas Piccinato, o Corinthians diminuiu o ritmo até se reencontrar em campo, mas sempre mantendo a posse no campo de ataque. As Gurias Jaconeras conseguiram executar mais sua estratégia, mas não foi o suficiente para diminuir o placar.
A melhor chance do Juventude foi somente aos 39 do segundo tempo. Tostes, que entrou na segunda etapa, aproveitou a roubada de bola no campo de ataque e, de frenta para o gol, encheu o pé, mas teve finalização defendida por Lelê.
Copa do Brasil Feminina
Na terça-feira (16), Bahia e Sport venceram e garantiram a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Na quarta (17), a vitória do Corinthians sobre o Juventude abriu o dia, que ainda terá Bragantino x Atlético-PI, Flamengo x São Paulo e Palmeiras x América-MG.
Os dois confrontos restantes, entre Ferroviária e Vitória, e Internacional e Fluminense, serão na quita-feira (18). Na sexta (19), a CBF realiza o sorteio que definirá os duelos da próxima fase, assim como o mando de campo.
