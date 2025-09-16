Bahia supera o Atlético-MG e avança às quartas da Copa do Brasil Feminina

Em grande noite de Wendy, o Bahia venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A atacante foi o destaque da classificação tricolor e marcou o gol da vitória aos 27 do segundo tempo.

Mais cedo nesta terça-feira (16), o Sport também garantiu sua vaga ao derrotar o Realidade Jovem por 3 a 1, na Ilha do Retiro. Os demais jogos acontecem nos próximos dias e o sorteio dos confrontos será na sexta-feira (19).

Como foi Bahia 1 x 0 Atlético-MG

Primeiro tempo

Num gramado com irregularidades, os times encontraram uma dificuldade a mais para construir suas jogadas. Mesmo assim, o Bahia conseguiu impor sua superioridade durante o primeiro tempo, mas não sem abrir o placar.

As principais investidas passaram por Wendy, que teve a primeira chance de perigo aos 17, mas Karen, zagueira atleticana, desviou a finalização a tempo, mandando pra escanteio. A uruguaia também tentou de finalizações de longe, para fora.

Com dificuldade de superar a defesa tricolor, o Atlético chegou poucas vezes ao ataque, mas Yanne não foi exigida. Aos 34, Angela Gomes teve outra grande chance. Depois de cruzamento preciso, Angela cabeceou livre para a defesa de Mayke, em dois tempos.

Segundo tempo

A segunda etapa voltou intensa, com boas chances para os dois lados. A primeira foi do Bahia, após jogada trabalhada de Angela com Cássia e Rhaizza, que cortou para dentro e bateu pro gol, mas Maike impediu novamente.

A resposta do Atlético veio em seguida. Luana Índia recebeu lançamento e, pressionada pela marcação, arriscou de longe, para fora. E o Bahia voltou a atacar em seguida com Wendy, agora pela direita, que cruzou rasteiro na área procurando Rhaizza, mas a defesa afastou antes da bola encontrar a camisa 7.

Nos minutos seguintes, o Bahia cresceu no jogo e Maike voltou a ser exigida em finalizações de Wendy e depois de Ary. Foi somente aos 28 minutos que a superioridade das Mulheres de Aço virou vantagem. Dos pés da uruguaia, destaque do time, que dominou, tirou da marcação e balançou as redes pela primeira no jogo.

Depois disso, o Bahia seguiu dominando as ações do jogo, sofrendo pouco defensivamente. O Galo tentou aproveitar a linha alta da defesa tricolor para enxaicar contra-ataques, mas Yanne pouco foi exigida. O time ainda teve algumas chances de ampliar o placar, principalmente com Rhaizza e Ary, mas o jogo terminou em 1 a 0.

