imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Fortaleza recusa convite para participar da Copinha Feminina; saiba motivos

Leão do Pici mantém categorias Sub-17 e Sub-20, além do profissional feminino

Fortaleza mantém categorias de base de futebol feminino. (Foto: João Moura / Fortaleza EC)
Fortaleza mantém categorias de base de futebol feminino. (Foto: João Moura / Fortaleza EC)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/09/2025
13:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza não aceitou o convite para participar da Copinha Feminina nesta temporada, o principal torneio de base do Brasil da modalidade. A informação inicial foi divulgada pelo perfil Diário do Futebol Feminino nas redes sociais, e o Lance! procurou o clube para entender detalhes da decisão.

O time profissional do Leão do Pici subiu à elite do Brasileirão Feminino nesta temporada, e o Campeonato Cearense está marcado para começar em 27 de setembro. Segundo o Fortaleza, com a mudança de calendário, as datas acabaram entrando em conflito, inviabilizando a participação da equipe cearense na Copinha.

Em 2025, a Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina tem início em 20 de setembro e segue até dezembro. Ao todo, 20 equipes participam do torneio, que acontece no estado de São Paulo.

Fortaleza empresta atletas

A base feminina do Fortaleza Esporte Clube não foi encerrada. Atletas do Sub-17 seguem treinando, enquanto as do Sub-20 que já têm idade para o profissional foram integradas ao elenco principal.

Algumas jogadoras Sub-20, inclusive, foram emprestadas para outras equipes em outros estados, mas mantêm contrato com o Fortaleza e podem retornar na próxima temporada.

Além disso, parte do Sub-20 ainda com idade Sub-17 treina ocasionalmente com a categoria de base, enquanto as principais atletas já atuam no time profissional.

Com isso, o Fortaleza reforça que a decisão não se trata de falta de interesse, mas sim de ajustes estratégicos de calendário e desenvolvimento das atletas.

"Infelizmente as datas chocaram. Se o estadual tivesse começado conforme previsto no início do ano, estaríamos participando", disse o clube à reportagem.

Fortaleza busca o acesso no Campeonato Brasileiro Feminino A2 (Foto: João Moura/Fortaleza EC)
Fortaleza conquistou o acesso no Campeonato Brasileiro Feminino A2. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

