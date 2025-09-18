menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Artilheira do Brasileirão, Amanda Gutierres é a capitã mais escalada no Cartola Feminino

Centroavante do Palmeiras terminou como artilheira da competição

Amanda Gutierres comemora gol marcado contra o Palmeiras. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
imagem cameraCentroavante Amanda Gutierres, do Palmeiras. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
19:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada do Brasileirão Feminino teve Amanda Gutierres, do Palmeiras, como uma de suas protagonistas. Além de terminar como artilheira da competição, a atacante também foi a atleta mais escalada como capitã no Cartola Feminino Petrobras, com 49.129 escalações.

continua após a publicidade

Relacionadas

Amanda se destacou ao longo de toda a temporada, mostrando consistência e faro de gol, com 17 gols marcados em 19 partidas. Sua performance chamou atenção de especialistas e torcedores, consolidando-a como uma das grandes referências do esporte no país.

O momento de Amanda é ainda mais especial porque ela está entre as concorrentes ao prêmio Bola de Ouro, que elege a melhor jogadora do mundo, com a cerimônia marcada para a próxima segunda-feira (22).

continua após a publicidade

➡️ Amanda Gutierres é artilheira do Brasileirão pela 3ª vez; relembre os gols decisivos

Como jogar o Cartola Feminino

  1. O Cartola pode ser jogado no aplicativo ou na página do Cartola da Globo
  2. Faça login no seu perfil da Globo.com.
  3. Se ainda não tiver conta, basta fazer um cadastro rápido e gratuito.
  4. Acesse o game pelo aplicativo do Cartola ou pelo site oficial.
  5. Assim, você já pode começar a montar o seu time.
  6. Defina a identidade do time.
  7. Escolha um nome criativo, adicione seu nome e selecione o time do coração.
  8. Escolha o tipo de conta:
  9. Cartola FREE – gratuito.
  10. Cartola PRO – R$ 59,90/ano, com recursos exclusivos.
  11. Personalize seu time.
  12. Customize o escudo e o uniforme.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Maior artilheira do futebol feminino do Palmeiras, Amanda Gutierres comemora mais um gol pelo Brasileirão. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/ CBF)
Maior artilheira do futebol feminino do Palmeiras, Amanda Gutierres comemora mais um gol pelo Brasileirão. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/ CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias