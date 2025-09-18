Artilheira do Brasileirão, Amanda Gutierres é a capitã mais escalada no Cartola Feminino
Centroavante do Palmeiras terminou como artilheira da competição
A temporada do Brasileirão Feminino teve Amanda Gutierres, do Palmeiras, como uma de suas protagonistas. Além de terminar como artilheira da competição, a atacante também foi a atleta mais escalada como capitã no Cartola Feminino Petrobras, com 49.129 escalações.
Amanda se destacou ao longo de toda a temporada, mostrando consistência e faro de gol, com 17 gols marcados em 19 partidas. Sua performance chamou atenção de especialistas e torcedores, consolidando-a como uma das grandes referências do esporte no país.
O momento de Amanda é ainda mais especial porque ela está entre as concorrentes ao prêmio Bola de Ouro, que elege a melhor jogadora do mundo, com a cerimônia marcada para a próxima segunda-feira (22).
➡️ Amanda Gutierres é artilheira do Brasileirão pela 3ª vez; relembre os gols decisivos
