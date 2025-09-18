A temporada do Brasileirão Feminino teve Amanda Gutierres, do Palmeiras, como uma de suas protagonistas. Além de terminar como artilheira da competição, a atacante também foi a atleta mais escalada como capitã no Cartola Feminino Petrobras, com 49.129 escalações.

Amanda se destacou ao longo de toda a temporada, mostrando consistência e faro de gol, com 17 gols marcados em 19 partidas. Sua performance chamou atenção de especialistas e torcedores, consolidando-a como uma das grandes referências do esporte no país.

O momento de Amanda é ainda mais especial porque ela está entre as concorrentes ao prêmio Bola de Ouro, que elege a melhor jogadora do mundo, com a cerimônia marcada para a próxima segunda-feira (22).

➡️ Amanda Gutierres é artilheira do Brasileirão pela 3ª vez; relembre os gols decisivos

Como jogar o Cartola Feminino

O Cartola pode ser jogado no aplicativo ou na página do Cartola da Globo Faça login no seu perfil da Globo.com. Se ainda não tiver conta, basta fazer um cadastro rápido e gratuito. Acesse o game pelo aplicativo do Cartola ou pelo site oficial. Assim, você já pode começar a montar o seu time. Defina a identidade do time. Escolha um nome criativo, adicione seu nome e selecione o time do coração. Escolha o tipo de conta: Cartola FREE – gratuito. Cartola PRO – R$ 59,90/ano, com recursos exclusivos. Personalize seu time. Customize o escudo e o uniforme.

