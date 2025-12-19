A trajetória de Thaissan Passos ajuda a explicar muito do que o futebol feminino brasileiro foi, é e ainda tenta se tornar. Ex-atleta formada nos campos, quadras e areias do Rio de Janeiro, a treinadora carrega no discurso a vivência de quem atravessou diferentes pisos do jogo e, agora, busca devolver ao futebol de mulheres tudo o que aprendeu dentro e fora das quatro linhas.

continua após a publicidade

Em conversa com o Lance!, Thaissan falou sobre sua transição dos gramados para a comissão técnica, o papel histórico do Rio de Janeiro na modalidade, os gargalos estruturais da modalidade no estado e a importância de projetos de base e formação, como o Daminhas da Bola, em sua própria construção como profissional.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Perfil da treinadora

Aos 39 anos, Thaissan acumula experiências no Duque de Caxias, Daminhas da Bola, Fluminense, categorias de base do Corinthians e seu trabalho mais recente, à frente do Grêmio.

continua após a publicidade

Sobre tática, ela rejeita rótulos. Defende um jogo ofensivo, intenso, de duelos e coragem, mas acima de tudo adaptável às características do elenco e aos objetivos do clube. Para ela, modelo de jogo não se impõe: se constrói coletivamente. Da rouparia ao vestiário, todos precisam entender e comprar a ideia.

Ao olhar para a Seleção Brasileira, vê o melhor momento da história em termos de integração entre categorias. Da Sub-15 à principal, Taissan enxerga identidade, continuidade e um legado claro de formação, com reflexos diretos no desempenho recente. Acredita no potencial do Brasil para a Copa do Mundo de 2027, desde que organização, estudo e valorização do futebol feminino sigam como prioridade.

continua após a publicidade

➡️ Champions Feminina: veja equipes classificadas ao mata-mata

Dos campos às comissões técnicas: uma formação forjada no jogo

A relação de Thaissan com o futebol começou cedo e nunca foi tratada como tabu dentro de casa. Criada em um ambiente familiar onde a bola fazia parte da rotina, ela cresceu jogando com primos, frequentando o Maracanã e consumindo futebol em diferentes campeonatos, nacionais e internacionais.

Essa vivência se expandiu naturalmente para a prática esportiva. Futsal, futebol de campo e futebol de praia fizeram parte de sua formação, em um período em que as atletas transitavam entre modalidades com naturalidade. Sem se definir como uma jogadora tecnicamente brilhante, Thaissan destaca o esforço, a competitividade e, principalmente, o privilégio de ter dividido espaço com atletas de altíssimo nível, muitas delas com passagem pela Seleção Brasileira.

A passagem por clubes tradicionais do Rio de Janeiro e a convivência com gerações que ajudaram a construir o futebol feminino no país moldaram não só a atleta, mas a futura treinadora. Para ela, compreender o jogo "por dentro" foi determinante para se preparar para o desafio de atuar fora de campo.

➡️ Calendário, adaptação e renovações: os planos do Juventude para o futebol feminino em 2026

O Rio de Janeiro como berço histórico do futebol feminino

Ao falar sobre o cenário atual da modalidade, Thaissan faz questão de resgatar o papel pioneiro do Rio de Janeiro na história do futebol de mulheres. Mesmo após décadas de proibição, o estado foi palco de iniciativas que romperam barreiras, como o Radar, em Niterói, além de preliminares no Maracanã e ligas paralelas que mantiveram a modalidade viva quando ela ainda era invisibilizada.

Segundo a treinadora, o Rio sempre foi um celeiro de talentos, não apenas no futebol de campo, mas também no futsal e no futebol de praia, servindo como polo de formação para seleções brasileiras e exportando atletas e profissionais para outros estados e países.

Essa herança, no entanto, contrasta com as dificuldades enfrentadas atualmente no futebol profissional feminino fluminense, especialmente quando comparado ao modelo mais estruturado de São Paulo.

Base forte, profissional fragilizado: os gargalos do futebol feminino no estado

Thaissan reconhece os avanços recentes na base do futebol feminino do Rio de Janeiro. Resultados como títulos em competições nacionais de categorias inferiores e campanhas consistentes de clubes tradicionais mostram que o talento segue presente.

O problema, segundo ela, está na falta de organização, investimento e continuidade no profissional. A ausência de premiações consistentes, calendários atrativos e departamentos específicos dentro das federações impacta diretamente o desenvolvimento da modalidade.

Na comparação com São Paulo, onde competições estaduais oferecem incentivos esportivos e financeiros, a treinadora destaca que não se trata de copiar modelos, mas de compreender as particularidades culturais de cada estado. Enquanto o futebol paulista cresce dentro de estruturas mais organizadas, o futebol carioca carrega uma identidade mais livre, ligada à rua e à praia — característica que precisa ser valorizada, mas também organizada.

Projetos sociais e formação: o Daminhas da Bola como legado

Ao falar de sua trajetória como treinadora, Thaissan é categórica ao afirmar que não existe sua versão profissional sem o Daminhas da Bola. Mais do que um projeto esportivo, ela define a iniciativa como uma plataforma de desenvolvimento social, educacional e humano, que utiliza o futebol como ferramenta de transformação.

O objetivo nunca foi formar um clube competitivo, mas criar oportunidades para meninas que, muitas vezes, encontram no futebol um espaço de acolhimento diante da marginalização social. A competitividade é parte do processo formativo, mas o foco está na construção de cidadania e autoestima.

Foi nesse ambiente que surgiram atletas que hoje ocupam espaço no futebol nacional e internacional, caso de Tarciane, vice-campeã olímpica pela Seleção e jogadora do Lyon, da França.

Formação de treinadoras e o futuro do futebol feminino

A treinadora também destaca a importância de uma nova geração de profissionais que, além da vivência como atletas, buscaram formação acadêmica, estudos em ciência do esporte, análise de desempenho e compreensão das especificidades do futebol feminino.

Para ela, o crescimento da modalidade passa diretamente pela valorização de profissionais capacitados e dedicados exclusivamente ao futebol de mulheres. Eventos como a Copa do Mundo representam oportunidades únicas de visibilidade, mas só terão impacto real se acompanhados de organização, investimento e políticas estruturais.

Mesmo com tantas dificuldades, Thaissan lembra que o Rio de Janeiro segue como um dos estados mais relevantes no ranking nacional da CBF, revelando atletas que fortalecem clubes de outras regiões. O desafio, agora, é transformar esse potencial humano em um produto forte dentro do próprio estado.