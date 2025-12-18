Grêmio confirma renovações no elenco feminino; veja lista

O Grêmio segue se movimentando nos bastidores e confirmou importantes renovações contratuais para a temporada 2026 no futebol feminino. As Mosqueteiras asseguraram a permanência de atletas experientes e jovens talentos, reforçando a base do elenco comandado por Cyro Leães para a próxima temporada.

Uma das renovações anunciadas é a da meio-campista Drika, de 27 anos, que estendeu seu vínculo até o final de 2026. Contratada em janeiro deste ano após passagem pelo Botafogo, a jogadora foi peça importante na campanha do título do Gauchão Feminino, com cinco gols e uma assistência. Natural de Coelho Neto, no Maranhão, Drika soma títulos estaduais ao longo da carreira e seguirá como opção ofensiva e de liderança no meio-campo tricolor.

Quem também permanece é a goleira Sol, de 27 anos, que renovou contrato por mais uma temporada. No clube desde fevereiro de 2024, a arqueira acumula três títulos com a camisa gremista, incluindo dois Campeonatos Gaúchos e a Brasil Ladies Cup. Natural de Rio Branco, no Acre, Sol é uma das referências do setor defensivo e seguirá como peça importante no elenco.

Outra confirmação para 2026 é a da meia Dudinha, de 22 anos. Bicampeã Gaúcha e campeã da Brasil Ladies Cup, a atleta teve o contrato renovado até o fim de 2026. Revelada nas categorias de base do Grêmio, Dudinha retornou aos gramados em agosto após cirurgia no tornozelo e voltou a fazer parte do grupo campeão estadual, consolidando sua recuperação e espaço no elenco principal.

Fechando a lista de renovações, o Grêmio garantiu a permanência da meio-campista Amanda Brunner, de 32 anos, também até o final de 2026. Campeã Gaúcha em 2025, a jogadora chegou ao clube após longa passagem pela Ferroviária e traz no currículo títulos importantes, como Libertadores Feminina e Copa do Brasil. Pelo Tricolor, foram 23 jogos, dois gols e uma assistência na temporada.

