Nunca na história os clubes de futebol gastaram tanto com agentes de jogadores quanto em 2025. É o que aponta um relatório divulgado pela Fifa nesta quinta-feira (18), que revela um aumento de 90% com as taxas de intermediação em relação a 2024.

No total, clubes profissionais do mundo todo tiveram de desembolsar US$ 1,37 bilhão (R$ 7,57 bilhões, na cotação atual) com agentes de futebol entre 1º de janeiro e 1º de dezembro deste ano. O montante não tem precedentes e supera em mais de 50% o recorde anterior, de US$ 889,4 milhões, registrado em 2023.

Os clubes da Uefa foram os que mais gastaram com agentes de futebol em 2025 — cerca de 90% do total das transações do planeta. Na Europa, os ingleses estiveram no topo, com US$ 375 milhões (R$ 2,1 bi) em desembolsos, seguidos pelos alemães (R$ 911,25 milhões).

De acordo com o relatório da Fifa, agentes de clubes estiveram envolvidos em 3.010 transferências internacionais em 2025. O número representa um aumento de 38,1% em comparação a 2024, e também é recorde. Além disso, 3.730 agentes representaram jogadores, um incremento de 19,9% em relação ao ano passado.

Futebol feminino também registra recorde

Apesar de apresentar números bem mais modestos em relação aos gastos do masculino, o futebol feminino também registrou um salto na participação de agentes de futebol em transferências internacionais, informou a Fifa

Segundo a entidade, os gastos dos clubes com intermediação bateram em US$ 6,2 milhões (R$ 34,3 milhões). O montante é 13 vezes superior ao registrado em 2020, e mais que o dobro do ano passado (US$ 3,1 milhões).

