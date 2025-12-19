menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (19/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (19)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
06:00
A comemoração do gol da Inter de Milão (Foto: Juan Mabromata/AFP)
imagem cameraJogadores da Inter de Milão comemoram gol no Campeonato Italiano (Foto: Juan Mabromata/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Supercopa da Itália, da Copa da França e dos campeonatos Alemão, Espanhol, Italiano e Inglês, entre outros ao redor do mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 19 de dezembro de 2025)

Campeonato Alemão

Borussia Dortmund x Borussia Monchengladbach – 16h30 – Sportv e OneFootball

➡️Clique para assistir no SporTV

Jogos de hoje: Jogadores do Borussia Dortmund comemoram gol na Bundesliga (Foto: UWE KRAFT / AFP)
Jogos de hoje: Jogadores do Borussia Dortmund comemoram gol na Bundesliga (Foto: UWE KRAFT / AFP)

Campeonato Espanhol

Valencia x Mallorca – 17h – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Paderborn x Darmstadt – 14h30 – OneFootball
Hertha Berlin x Arminia Bielefeld – 14h30 – OneFootball

Campeonato Alemão feminino

SSG Essen (F) x Eintracht Frankfurt (F) – 14h30 – DAZN

Campeonato Alemão (terceira divisão)

Energie Cottbus x SSV Jahn Regensburg – 15h – Canal GOAT e OneFootball

Supercopa da Itália

Bologna x Inter de Milão – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Holandês (segunda divisão)

VVV-Venlo x Dordrecht – 16h – Canal CaloSalvador (YouTube)

Copa da França (32 avos de final)

Lens x SC Feignies – 17h – SportyNet (YouTube)

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Swansea x Wrexham – 17h – ESPN e Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias