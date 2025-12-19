Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (19/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (19)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Supercopa da Itália, da Copa da França e dos campeonatos Alemão, Espanhol, Italiano e Inglês, entre outros ao redor do mundo.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 19 de dezembro de 2025)
Campeonato Alemão
Borussia Dortmund x Borussia Monchengladbach – 16h30 – Sportv e OneFootball
➡️Clique para assistir no SporTV
Campeonato Espanhol
Valencia x Mallorca – 17h – ESPN 4 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Paderborn x Darmstadt – 14h30 – OneFootball
Hertha Berlin x Arminia Bielefeld – 14h30 – OneFootball
Campeonato Alemão feminino
SSG Essen (F) x Eintracht Frankfurt (F) – 14h30 – DAZN
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Energie Cottbus x SSV Jahn Regensburg – 15h – Canal GOAT e OneFootball
Supercopa da Itália
Bologna x Inter de Milão – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Holandês (segunda divisão)
VVV-Venlo x Dordrecht – 16h – Canal CaloSalvador (YouTube)
Copa da França (32 avos de final)
Lens x SC Feignies – 17h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Swansea x Wrexham – 17h – ESPN e Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias