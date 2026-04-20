A Seleção Brasileira deve enfrentar os Estados Unidos em São Paulo na próxima Data Fifa, prevista para acontecer entre os dias 1º e 9 de junho. A informação foi apurada pelo Lance!, em parceria com o Planeta Futebol Feminino, com confirmação de bastidores de que a CBF trabalha para realizar dois amistosos contra as norte-americanas no período. A entidade ainda vai oficializar a cidade e os estádios que receberão os jogos.

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Em 2025, o Brasil fez dois amistosos contra o Japão em solo paulista: o primeiro na Neo Química Arena, na capital, e o segundo no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O possível duelo marca a terceira Data Fifa do ano da Seleção e aumenta o sarrafo para a equipe comandada por Arthur Elias. Campeã olímpica, a seleção norte-americana deve impor um nível de dificuldade acima dos últimos adversários, o que tende a acelerar o processo de evolução visando a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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O ano da Seleção Brasileira até aqui

Na mais recente janela, o Brasil conquistou o título da Fifa Series 2026, encerrando a campanha com 100% de aproveitamento e vitória por 1 a 0 sobre o Canadá na final, disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

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Antes de bater as canadenses, a Seleção aplicou goleadas sobre a Coreia do Sul Feminino por 5 a 1 e sobre a Zâmbia Feminino por 6 a 1, consolidando três vitórias em três jogos e um desempenho dominante dentro de campo.