Desde que chegou ao Grêmio, a meio-campista Camila Pini marcou em todos os quatro Gre-Nais que participou: são quatro gols em quatro jogos. O último, válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino, representou a primeira vitória do Imortal nesta edição da competição.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, a jogadora relembrou a trajetória no futebol e detalhou como é a preparação para um dos confrontos mais exigentes do calendário.

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Início sem base e chegada ao profissional

A trajetória no futebol começou ainda na adolescência, em um contexto de pouca estrutura para a modalidade.

— Comecei com 14 anos, jogando com meninos, porque não tinha time feminino. Quando fui para o Juventus, já entrei direto no profissional, porque não existia base — afirmou.

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Antes de chegar ao Grêmio, Camila Pini construiu a carreira com passagens por diferentes clubes do futebol brasileiro. A meio-campista iniciou no Juventus-SP, em 2008, e depois atuou por Atlético Mineiro e ASCOOP-DF em 2013, além do CRESSPOM-DF no mesmo ano.

Em 2014, defendeu o Capital CF e, na sequência, passou a ter maior sequência no Minas Brasília, onde permaneceu entre 2016 e 2019. A partir de 2020, seguiu no Real Brasília por três temporadas, antes de jogar pelo Athletico Paranaense em 2023 e pelo Fluminense em 2024, até acertar com o clube gaúcho para a temporada de 2025.

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Escolha pelo Grêmio

A transferência para o clube gaúcho ocorreu em um período de instabilidade física.

— Eu não estava em uma situação boa, vinha de lesão e precisava de uma mudança. Quando surgiu o Grêmio, entendi que seria o melhor caminho naquele momento — explicou ela.

Desde então, a meia construiu relação direta com o ambiente do clube e passou a assumir responsabilidades dentro de campo, incluindo a camisa 7.

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Diferencial do Gre-Nal

Pini destacou que a dimensão do Gre-Nal ultrapassa o ambiente interno do clube e se manifesta no cotidiano das atletas, inclusive em situações simples, como o deslocamento para os treinos.

— A gente sabe do peso do Gre-Nal. Até no dia a dia isso aparece. Às vezes a gente pega Uber para ir para o treino e o pessoal já fala: "não pode perder Gre-Nal, não pode". Então a gente é muito ciente dessa cobrança — disse.

Antes das partidas, Pini mantém uma preparação que mistura rotina pessoal e interação com o grupo. A meio-campista destacou que costuma reservar um momento para oração e concentração individual, mas também participa da dinâmica coletiva no vestiário, com música e descontração ao lado das companheiras. Segundo ela, esse equilíbrio ajuda a entrar em campo mais leve, sem deixar de lado o foco necessário para jogos de maior exigência.

— É um jogo que pede mais, pede concentração o tempo todo, porque qualquer erro pode decidir. A gente entra sabendo que precisa competir no limite — completou.

CAMILA PINI REPRESENTA! 💪🏽💙 Nossa mulher #Grenal deixou o dela mais uma vez. Já são 4 em 4 e contando…😉#BrFeminino2026



📷 @lucasuebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/swm2McadgF — Grêmio Feminino (@MosqueteirasOfc) March 28, 2026

Função em campo

Atuando mais próxima do setor ofensivo, Pini explicou preferência por funções que permitam participação direta nas jogadas.

— Prefiro jogar mais perto do gol, porque consigo pressionar e chegar com mais frequência na área — afirmou.

Ajustes com nova comissão e metas

Com a chegada da técnica Jéssica, a equipe passou por mudanças no modelo de jogo, especialmente durante a pausa no calendário.

— Agora temos mais tempo para ajustar o que ela pede e corrigir erros que vinham acontecendo — disse. O objetivo na competição é claro.

A jogadora também ressaltou que a nova comissão tem atuado diretamente na correção de erros recorrentes e no ajuste do modelo de jogo, com foco em alinhar o comportamento da equipe dentro de campo ao que é proposto nos treinamentos.

— A Jéssica é uma treinadora muito inteligente. Ela soube usar o que a gente tinha naquele momento, mesmo sem muito tempo de treino. Agora, com essa parada, a gente consegue alinhar melhor o que ela quer e corrigir os erros — analisou.

— A meta é classificar entre os oito e dar sequência ao campeonato, porque isso impacta diretamente na visibilidade do clube — concluiu.