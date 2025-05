Marta é eleita melhor jogadora da história do futebol feminino

Nesta segunda-feira (19), a brasileira Marta foi eleita melhor jogadora da história pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Aos 39 anos, a atacante voltou a ser convocada para a Seleção Brasileira no início de maio.

Para ocupar a primeira colocação, a atacante superou nomes como a norte-americana Mia Hamm e a canadense Christine Sinclair. Ela é a única brasileira no Top-10.

No futebol masculino, Pelé ficou na segunda colocação, atrás de Lionel Messi, seguido de Diego Maradona (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Johan Cruyff (Holanda) e Ronaldo Fenômeno, na sétima colocação. Ronaldinho Gaúcho ficou em décimo.

Dez melhores jogadoras da história

Marta (Brasil) Mia Hamm (Estados Unidos) Christine Sinclair (Canadá) Kristine Lilly (Estados Unidos) Michelle Akers (Estados Unidos) Sun Wen (China) Homare Sawa (Japão) Heidi Mohr (Alemanha) Birgit Prinz (Alemanha) Aitana Bonmatí (Espanha)

A trajetória de Marta

Marta é o maior nome do futebol feminino no Brasil. Ao longo da carreira, foi eleita seis vezes melhor jogadora do mundo (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018).

A brasileira foi destaque do vice-campeonato da Copa do Mundo de 2007, tendo sido eleita a melhor jogadora do torneio. Na Seleção, é bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, tricampeã da Copa América Feminina e do Torneio Internacional Cidade de São Paulo.

Na atual temporada, Marta defende as cores do Orlando Pride, dos EUA, e soma três gols e uma assistência em dez partidas. Ela está na lista de Arthur Elias para os amistosos do Brasil contra o Japão, na sexta-feira, 30 de maio, e segunda-feira, 2 de junho, em São Paulo e Bragança Paulista.

Próximos jogos da Seleção feminina

Brasil x Japão

Data: 30 de maio de 2025 (sexta-feira)

30 de maio de 2025 (sexta-feira) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

