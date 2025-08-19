Ferroviária e São Paulo duelam pelo Paulistão Feminino; confira escalações
Equipes se enfrentam pela 7ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
A Ferroviária recebe o São Paulo nesta terça-feira (19), às 18h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 7ª rodada do Paulistão Feminino. O jogo será transmitido pelo Sportv (canal fechado).
Relacionadas
- Futebol Feminino
Nos pênaltis, São Paulo elimina Ferroviária e enfrenta o Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino16/08/2025
- Futebol Feminino
Paulistão Feminino: classificação e resultados da 6ª rodada
Futebol Feminino14/08/2025
- Futebol Feminino
Santos vence Palmeiras e sobe na tabela no Paulistão Feminino
Futebol Feminino14/08/2025
As equipes se enfrentaram no sábado (16), pelas quartas do Brasileirão Feminino, e o Tricolor Paulista avançou às semifinais, e terá o Corinthians pela frente.
➡️ Após eliminação no Brasileirão, Fátima Dutra fala sobre enfrentar o São Paulo: ‘virar a chave’
A Ferroviária entra em campo com time completo para a partida. Léo Mendes entrou em campo com Luciana; Sissi, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel e Duda; Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz. As Guerreiras Grenás ocupam a quarta colocação do estadual, com oito pontos em seis partidas.
O São Paulo, de olho no jogo de ida do Brasileirão Feminino, poupou atletas. Thiago Viana escalou a equipe com Anna Bia; Vitorinha, Ana Beatriz, Yasmin e Carol Gil; Jé Soares, Majhu e Karla Alves; Serrana, Nathane e Taty Senna. As Soberanas estão na vice-liderança estadual, com 12 pontos, atrás do Corinthians, com 15.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ferroviária x São Paulo: onde assistir
- 📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto (horário de Brasília)
- 📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
- Onde assistir: Sportv (canal fechado)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
FERROVIÁRIA: Luciana; Sissi, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel e Duda; Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.
SÃO PAULO: Anna Bia; Vitorinha, Ana Beatriz, Yasmin e Carol Gil; Jé Soares, Majhu e Karla Alves; Serrana, Nathane e Taty Senna. Técnico: Thiago Viana.
➡️ Nos pênaltis, São Paulo elimina Ferroviária e enfrenta o Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino
- Matéria
- Mais Notícias