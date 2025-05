Jogadora do Fortaleza (CE) e natural de Feira de Santana (BA), a atacante Ravenna, de 16 anos, é a única representante do Nordeste na Seleção Brasileira Sub-17 na disputa do Sul-Americano. O Brasil briga pelo título do torneio e entra em campo nesta quarta-feira (21), às 19h30 (horário de Brasília), diante do Chile.

continua após a publicidade

A atacante de 16 anos iniciou a carreira em uma escolinha de futebol e ingressou nas categorias de base do clube cearense em 2023, quando tinha 15 anos. "Fiz um teste no Fortaleza, passei e agora estou lá", relembra.

Para ela, estar na seleção também é motivo de alegria e representatividade.

— É uma conquista muito importante estar representando o Nordeste, a Bahia e minha cidade — diz a jovem.

➡️ Brasil, um ano como sede da Copa Feminina: veja como estão os estádios para 2027

Ravenna é jogadora do Fortaleza. (Foto: João Moura / Fortaleza EC)

Convocada pela primeira vez em março, Ravenna precisou manter o segredo que serviria à Seleção até a oficialização.

— Só depois que pôde ser divulgado que contei para minha mãe, minha família. (A reação) foi boa, a gente chorou juntos. — conta.

Ponta de velocidade, Ravenna se inspira no craque português Cristiano Ronaldo, tanto no estilo de jogo, como na disciplina. Na disputa do Sul-Americano, elogia o nível competitivo, considerado por ela "muito elevado", e revela como as brasileiras têm lidado com o favoritismo.

continua após a publicidade

— A gente não deixa o favoritismo subir à cabeça. Continuamos trabalhando pra manter o favoritismo. — diz ela, que marcou um dos gols da goleada do Brasil diante do Equador.

No Fortaleza, a atacante conquistou o Campeonato Cearense sub-17, em 2024, e disputou duas Copinhas, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Campeonato Cearense profissional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil no Sul-Americano feminino sub-17

Após terminar a primeira fase invicta, a Seleção Brasileira se classificou para o hexagonal final. Nesta fase, ocupa a terceira colocação da competição, com cinco pontos em três partidas e campanha de uma vitória e dois empates.

Na estreia, a Seleção ficou em 1 a 1 com o Paraguai, depois goleou o Peru por 4 a 0 e, na última rodada, empatou sem gols com o Equador.

Próximos jogos da Seleção Brasileira