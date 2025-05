O Vasco da Gama vive má fase no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 e vê a classificação para a segunda fase cada vez mais distante. Em resposta ao desempenho da equipe, a torcida "Cruzmaltinas 1923" divulgou um manifesto no domingo (18), criticando a condução do futebol feminino no clube.

continua após a publicidade

O Cruz-Maltino é o vice-lanterna do Grupo B, com apenas três pontos em quatro jogos. A campanha é de uma vitória e três derrotas, com dois gols marcados e seis sofridos.

No último sábado (17), foi derrotado para o Avaí por 3 a 1, fora de casa, pela 4ª rodada, e aprofundou a crise.

A primeira fase da Série A2 tem sete jogos e o último colocado de cada grupo é rebaixado. No momento, o Vasco só está à frente do São José (SP), que ainda não pontuou.

continua após a publicidade

➡️Única nordestina, Ravenna comemora fase na Seleção Brasileira feminina sub-17

Torcida cobra diretoria do Vasco

Em manifesto divulgado nas redes sociais, a torcida "Cruzmaltinas 1923" mencionou Pedrinho, presidente do clube, em crítica à gestão do futebol feminino.

— (...) o Presidente do clube faz declarações prometendo investimento forte e exigindo a "divisão correta", se na prática o time treina diariamente há três horas de distância de SJ (São Januário) (onde a maior parte do elenco mora) e em local que diversas atletas já saíram lesionadas, e logística incompatível com um time profissional. — diz.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira nota na íntegra:

Futebol feminino no Vasco

A primeira experiência do Vasco no futebol feminino data 1923, com a criação do Sport Club Feminino Vasco da Gama, formado por sócias do clube em um grupo que ficou conhecido como " Pioneiras Vascaínas".

Durante os anos 1990, na retomada da modalidade, as Meninas da Colina conquistaram quatro títulos brasileiros: 1993, 1994, 1995 e 1998. Marta, rainha do futebol, defendeu a camisa vascaína entre 2000 e 2002.

Mais recentemente, em 2024, o clube conquistou a Série A3 feminina após uma série de rebaixamentos. Em julho do mesmo ano, Pedrinho elogiou o trabalho na modalidade.

— No futebol feminino, o trabalho tem sido realizado de forma séria, mas precisa de um investimento forte. Até pela grandeza do Vasco, a gente precisa estar obviamente na divisão correta — disse o dirigente.

Próximos jogos do Vasco feminino

5ª rodada – Vasco x São José-SP

Local: Estádio Nivaldo Pereira (Nova Iguaçu-RJ)

Data e horário: 25/05, às 15h

6ª rodada – Atlético-MG x Vasco

Local: Arena Gregorão (Contagem-MG)

Data e horário: 08/06, às 15h

7ª rodada – Vasco x Santos

Local: Estádio Nivaldo Pereira (Nova Iguaçu-RJ)

Data e horário: 14/06, às 15h