A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou neste fim de semana seu ranking dos maiores jogadores da história, e a escolha do primeiro lugar gerou debate: Lionel Messi foi eleito o melhor de todos os tempos, superando o brasileiro Pelé, que ficou na segunda colocação.

A entidade suíça, no entanto, não revelou os critérios usados para montar a lista, limitando-se apenas a divulgar os dez nomes selecionados.

Atualmente atuando pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, Messi conquistou praticamente tudo que disputou em sua carreira, incluindo oito Bolas de Ouro, uma Copa do Mundo e quatro Champions Leagues. Já Pelé, considerado por muitos como o maior da história, venceu três Copas do Mundo com o Brasil (1958, 1962 e 1970) e marcou mais de mil gols na carreira.

Brasil e Argentina dominam lista

O ranking ainda conta com três jogadores brasileiros: além de Pelé, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho também estão entre os dez primeiros. A Argentina iguala o Brasil em representatividade, com Messi, Diego Maradona e Alfredo Di Stéfano (nascido em Buenos Aires, mas naturalizado espanhol).

Os demais nomes do Top-10 são todos europeus e marcaram época em diferentes gerações do futebol mundial.

Confira o Top 10 da IFFHS:

Lionel Messi (Argentina) Pelé (Brasil) Diego Maradona (Argentina) Cristiano Ronaldo (Portugal) Johan Cruyff (Holanda) Ronaldo Nazário (Brasil) Zinedine Zidane (França) Franz Beckenbauer (Alemanha) Alfredo Di Stéfano (Argentina/Espanha) Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

IFFHS divulga ranking dos 10 melhores jogadores de futebol da história; Messi ficou no topo da lista e Pelé em segundo (Foto: IFFHS)

