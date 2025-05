O Palmeiras enfrenta o Internacional nesta segunda-feira (19), às 20h (horário de Brasília), no Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS), em jogo que fecha a 11ª rodada do Brasileirão feminino. Caso vençam, as palestrinas chegam aos 23 pontos e assumem a segunda colocação.

O time de Camilla Orlando soma 20 pontos e vem de três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Na rodada anterior, venceu o 3B da Amazônia por 4 a 2.

Em caso de vitória gaúcha, o Inter sobe duas posições e chega à décima posição na tabela.

Desfalques do time

As alviverdes têm uma série de desfalques para enfrentar as Gurias Coloradas. A goleira Natascha, com lesão de Ligamento Cruzado Anterior, será ausência de longo prazo.

Também estão no departamento médico do Palmeiras: Bianca Gomes, com cirurgia no quadril esquerdo, Brena Carolina, que sentiu dores após trauma no tórax, e Vitória Liss, que também se recupera de lesão de LCA no joelho esquerdo.

Jogadoras do Palmeiras comemoram gol da virada sobre o Corinthians pelo Brasileirão Feminino (Foto: CBF)

Orlando tem como dúvidas Fe Palermo, Diany Martins, Isadora Amaral, Carla Tays e Lais Estevam, todas com desconforto muscular. As novidades para o duelo podem ser Giovanna Campiolo e Poliana, que estavam em transição física na última semana.

Um provável time do Palmeiras tem Kate Tapia; Ingryd, Fe Palermo, Rhay Coutinho, Pati Maldaner; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

11ª RODADA - BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: segunda, 19 de maio, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

