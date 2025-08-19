menu hamburguer
Futebol Feminino

Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino

Júlia Beatriz fez o único gol da partida

Júlia Beatriz marcou o gol da vitória da Ferroviária diante do São Paulo, pelo Paulistão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
Júlia Beatriz marcou o gol da vitória da Ferroviária diante do São Paulo, pelo Paulistão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/08/2025
20:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Ferroviária venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta terça-feira (19), na Fonte Luminosa, pela 7ª rodada do Paulistão Feminino. O único gol foi marcado por Júlia Beatriz, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a Ferroviária subiu na terceira colocação, com 11 pontos em sete jogos. Já o São Paulo segue na vice-liderança, com 12.

Como foi Ferroviária e São Paulo

A Ferroviária mostrou mais intensidade no começo do jogo diante do São Paulo, em jogo válido pela sétima rodada do Paulistão Feminino.

Aos 21 minutos, Raquel recuperou a bola no meio e encontrou Júlia Beatriz, que bateu com categoria na saída da goleira Anna Bia para abrir o placar.

Depois do gol, as Guerreiras Grenás seguiram pressionando: Serrana arriscou de fora, mas mandou pela linha de fundo, enquanto Júlia Beatriz apareceu novamente em chute cruzado que passou por toda a área sem desvio.

O São Paulo, por sua vez, adotou postura reativa, mas mostrou desorganização e não conseguiu converter as chances em gol, sofrendo com a marcação alta da Ferroviária. Ainda assim, conseguiu criar algumas oportunidades, porém sem efetividade nas finalizações.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FERROVIÁRIA 

  1. Paulistão Feminino (7ª rodada)
  2. 📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto (horário de Brasília)
  3. 📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
  4. Gols: Mylena Carioca (20/1T) e Crivelari (5/2T)

FERROVIÁRIA: Luciana; Sissi, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel e Duda; Mylena Carioca (Catyellen/Naná), Vendito (Mariana Santos) e Julia Beatriz (Micaelly). Técnico: Léo Mendes.

SÃO PAULO: Anna Bia; Ana Beatriz (Duda Calazans), Yasmin e Carol Gil (Anny); Jé Soares, Majhu (Daiane), Vitorinha (Laura Laredo) e Karla Alves (Luiza Calazans); Serrana, Nathane e Taty Senna (Robinha). Técnico: Thiago Viana.

Ferroviária superou São Paulo na Fonte Luminosa. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
