Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino
Júlia Beatriz fez o único gol da partida
A Ferroviária venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta terça-feira (19), na Fonte Luminosa, pela 7ª rodada do Paulistão Feminino. O único gol foi marcado por Júlia Beatriz, ainda no primeiro tempo.
Com o resultado, a Ferroviária subiu na terceira colocação, com 11 pontos em sete jogos. Já o São Paulo segue na vice-liderança, com 12.
Como foi Ferroviária e São Paulo
A Ferroviária mostrou mais intensidade no começo do jogo diante do São Paulo, em jogo válido pela sétima rodada do Paulistão Feminino.
Aos 21 minutos, Raquel recuperou a bola no meio e encontrou Júlia Beatriz, que bateu com categoria na saída da goleira Anna Bia para abrir o placar.
Depois do gol, as Guerreiras Grenás seguiram pressionando: Serrana arriscou de fora, mas mandou pela linha de fundo, enquanto Júlia Beatriz apareceu novamente em chute cruzado que passou por toda a área sem desvio.
O São Paulo, por sua vez, adotou postura reativa, mas mostrou desorganização e não conseguiu converter as chances em gol, sofrendo com a marcação alta da Ferroviária. Ainda assim, conseguiu criar algumas oportunidades, porém sem efetividade nas finalizações.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X FERROVIÁRIA
- Paulistão Feminino (7ª rodada)
- 📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto (horário de Brasília)
- 📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
- Gols: Mylena Carioca (20/1T) e Crivelari (5/2T)
FERROVIÁRIA: Luciana; Sissi, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel e Duda; Mylena Carioca (Catyellen/Naná), Vendito (Mariana Santos) e Julia Beatriz (Micaelly). Técnico: Léo Mendes.
SÃO PAULO: Anna Bia; Ana Beatriz (Duda Calazans), Yasmin e Carol Gil (Anny); Jé Soares, Majhu (Daiane), Vitorinha (Laura Laredo) e Karla Alves (Luiza Calazans); Serrana, Nathane e Taty Senna (Robinha). Técnico: Thiago Viana.
