Em 17 de maio de 2024, Gianni Infantino, presidente da Fifa, anunciou o Brasil como sede da Copa do Mundo feminina de 2027. Em maio deste ano, a entidade confirmou os oito estádios que receberão jogos do torneio.

continua após a publicidade

O Lance! apresenta as condições de cada estádio a dois anos do maior torneio de seleções do futebol feminino. São eles: Maracanã, Arena Fonte Nova, Arena Itaquera, Mineirão, Estádio Nacional, Arena Castelão, Estádio Beira-Rio e Arena Pernambuco.

➡️Pia Sundhage: relembre passagem da primeira treinadora estrangeira da Seleção feminina

Maracanã (Rio de Janeiro)

Palco da final da Copa Feminina, o Maracanã sediu a final da Copa do Mundo de 2014, entre Alemanha e Argentina. Em janeiro, o estádio passou por uma revitalização do gramado, que pode receber mais de setenta jogos no ano.

continua após a publicidade

Com capacidade para receber até 79 mil torcedores, o Maracanã será a maior praça esportiva do torneio. Ainda não se tem confirmação de quanto torcedores serão liberados pela Fifa e órgãos de segurança.

Para o ministro do Esporte, André Fufuca, as sedes escolhidas respondem às expectativas e evitam "altos custos e prazos apertados associados à construção de novos estádios".

continua após a publicidade

Maracanã (Foto: Divulgação/Maracanã)

Arena Fonte Nova (Salvador)

Maior estádio da Bahia, a Arena Fonte Nova irá receber ao menos cinco jogos da Copa em 2027. Além das partidas, a capital pode alojar seleções.

Uma das mudanças no estádio para receber jogos do torneio será a recolocação de cadeiras do setor norte. Com a mudança, a capacidade, hoje de 64 mil torcedores, será reduzida.

Sobre as condições do gramado, a head de Competições e Serviços da Fifa, Valesca Araújo,

— O gramado é vivo. Não adianta a gente avaliar agora, ele estar em boas condições e em dois anos a gente não saber como vai estar. A FIFA tem uma área de especialistas de gramado que vão dar uma consultoria aqui, que vão acompanhar não só os gramados dos estádios, mas também os gramados dos centros de treinamento, dos team base camps e tudo mais. Existe uma área específica e vai ser dada essa orientação. A operação e o cuidado realmente é de cada espaço, mas sempre com a FIFA cuidando de perto — afirmou, em entrevista coletiva pós-vistoria.

Em agosto de 2024, o treinador do Bahia, Rogério Ceni, criticou as condições do gramado. Desde então, a administração da Arena realizou ajustes na iluminação, além corte e marcação das linhas no gramado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

(Foto: Reprodução)

Neo Química Arena (São Paulo)

O estádio do Corinthians é o que tem menor capacidade de público (42 mil), mas um dos mais habituados a grandes eventos. O teste, inclusive, acontece com futebol feminino, como nos amistosos contra o Japão, em 30 de maio e 2 de junho deste ano.

Recentemente, a World Sports, empresa responsável pelo piso do estádio, realizou processo de semeadura por meio de máquinas que abrem buracos no gramado e inserem as sementes, garantindo uma proteção contra pássaros.

Segundo Valesca, a arena saiu na frente da concorrência paulista pelo gramado natural.

— O Allianz Parque tem gramado artificial, e a Fifa não faz eventos em grama artificial. No Morumbis, a Fifa tinha uma conversa preliminar, mas a gente primou pela sustentabilidade, por usar estruturas que vão precisar de menos adaptação. Aqui já existia um histórico que a Fifa já tinha operado — disse a head.

Neo Química Arena recebe Corinthians x Racing-URU (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)

Mineirão (Belo Horizonte)

Localizado no bairro São José, em Belo Horizonte, o Mineirão recebe jogos do Cruzeiro, como também América Mineiro e Atlético, de forma eventual. Segundo Rhiannon Martin, chefe do departamento da Copa do Mundo Feminina, e Valesca Araújo, o estádio passará por melhorias.

O principal objetivo será adaptar a estrutura já existente, ou seja, não haverá nenhuma mudança estrutural.

— O Mineirão apresentou mais cedo quais são as intenções de melhoria. O estádio vai seguir com seu funcionamento até a Copa. A ideia não é trazer grandes mudanças ou alterações. A gente pretende utilizar o que já existe. Então as reformas e as melhorias já estão planejadas pelo Mineirão para o próprio uso. E o que a gente vem trazendo de adaptações são coisas que ficam para legado, aprimorar ainda mais a estrutura. Não pretendemos fazer grandes mudanças que depois serão retiradas e não deixam nada no espaço — detalhou Valesca.

A capacidade atual é para receber 62 mil torcedores, mas pode ser reduzida para o torneio.

Atlético-MG recebe o São Paulo no Mineirão (Foto: Governo do Estado de Minas Gerais)

Estádio Nacional (Brasília)

Menos utilizado entre as oito praças esportivas, o Estádio Nacional Mané Garrincha passou por troca completa do gramado em setembro de 2024.

A expectativa é que a Capital Federal receba oito jogos da Copa Feminina, um a mais em relação ao torneio masculino, em 2014. Em vistoria da Fifa, o Mané Garrincha obteve uma das melhores notas, ao lado da Arena Pernambuco, da Arena Fonte Nova e do Beira Rio.

(Foto: Divulgação)

Arena Castelão (Fortaleza)

A Arena Castelão, em Fortaleza, recebe jogos de Ceará e Fortaleza, clube da Série A do Brasileirão, além de shows e eventos esportivos, totalizando mais de 70 eventos no ano.

O estádio é alvo de críticas em relação às condições do gramado, e passou, recentemente, por revitalização e manutenção do gramado entre o fim de 2024 e o início deste ano. Durante visita da FIFA, Valesca ressaltou a estrutura da arena, como também seu entorno.

— Ele (o Castelão) já entrou numa candidatura lá atrás, já nos atende basicamente, e agora é aquele detalhe, aquele cuidado de como a gente prepara esse espaço da melhor forma possível para chegar ao alcance do que o secretário falou, de Fortaleza brilhar como uma das melhores sedes. Então, é o potencial que o estádio tem, as estruturas adjacentes têm para atender de melhor forma todos os clientes — explicou ela.

Arena Castelão (Divulgação/SEJUV-CE)

Estádio Beira-Rio (Porto Alegre)

Bem avaliado nas vistorias, o Beira-Rio passou por troca recente do gramado, em 2024, em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Entre dezembro e janeiro, foram feitos processos de manutenção, adubagem e fertilização da grama.

Outros aspectos foram levados em consideração na vistoria, como local de desembarque das equipes, túnel dos jogadores, segurança, gramado, locais de atividades de mídia pós-jogo, áreas de ingresso, infraestrutura, tecnologia e serviços técnicos do Beira-Rio.

(Foto: Divulgação/Inter)

Arena Pernambuco (Recife)

A Arena Pernambuco também passou por inspeção da FIFA na última semana. Em janeiro, o espaço passou por pequenas melhorias, como limpeza da fachada e no sistema de iluminação.

Durante a visita, a entidade não deixou claro quais mudanças serão feitas, mas destacou o aproveitamento da estrutura existente. A capacidade da Arena Pernambuco é de 46 mil pessoas.