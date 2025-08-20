A rivalidade entre Grêmio e Internacional é uma das mais fortes do país e Cyro Leães, treinador tricolor, ressaltou a importância de uma vitória no GreNal durante coletiva concedida nesta quarta-feira (20). Os times voltam a se enfrentar neste domingo (24), às 15h, pelo Gauchão Feminino, no CT Hélio Dourado.

continua após a publicidade

Com duas vitórias e um empate, as Mosqueteiras defendem a liderança e também uma invencibilidade contra o rival que vem desde 2023. Desde então, se enfrentaram seis vezes, com três vitórias gremistas e três empates.

O jogo terá portões abertos para os torcedores, que devem levar um quilo de alimento não perecível para a entrada. Além disso, a torcida pode assistir o jogo na Grêmio TV, no Youtube.

continua após a publicidade

Cyro Leães comenta preparação do Grêmio para o clássico

O Grêmio encerrou sua participação no Brasileirão Feminino em 18 de junho, quando empatou com o Flamengo na última rodada da competição. Em 11º, não conseguiu a classificação para o mata-mata, golpe duro que se seguiu de uma eliminação apertada para o Bahia na Copa do Brasil. Depois disso, virou a chave para o Gauchão e está invicto.

Torcedor assumido do Grêmio, Cyro Leães foi sincero sobre o peso do GreNal, especialmente por ser o seu primeiro à frente do time. Por conta dessa identificação, o treinador assumiu também o papel de passar para as jogadoras esse sentimento, para que elas absorvam a rivalidade e entendam o clima do jogo.

continua após a publicidade

— Semana de GreNal envolve muitas coisas. A gente que conhece bem, sabe que é o maior clássico do mundo, então precisamos estar 100% envolvidos nessa atmosfera e assim estamos. Acredito que nossa equipe hoje é diferente daquela que finalizou o Brasileiro, em vários aspectos. Um deles, que acho muito importante, é o físico. Hoje nossa equipe é muito mais capaz de suportar uma disputa em alto nível por mais tempo e a gente já consegue verificar isso em números e por avaliações dos últimos jogos que fizemos. Com certeza temos outros ajustes que não vou abrir de forma tão simples, mas nos encontramos num momento interno muito importante, com uma mentalidade competitiva e acho que isso é muito importante em semana de clássico — afirmou o comandante gremista.

Cyro Leães, treinador do Grêmio Feminino, na partida contra o Flamengo de São Pedro, pelo Gauchão Feminino (Foto: Caroline Motta/Grêmio)

Do outro lado, no comando das Gurias Coloradas, está Jorge Barcellos, técnico com currículo extenso no futebol feminino e passagem pela Seleção Feminina. Questionado sobre o embate de ideias, Cyro revelou que, nessas partidas, há mais fatores relevantes além da estratégia.

— Mais do que um confronto de ideias, é o maior classico do mundo, as ideias são secundárias. Precisamos entrar em campo com o aguerrimento necessário para ganhar o jogo de qualquer forma, seja com as ideias do Cyro ou do treinador que passou. A gente só ganha clássicos como esse e jogos importantes com aguerrimento, com confronto, com entrega, com experiência e saber jogar o jogo. Estamos trabalhando isso todos os dias.

Por isso, a preparação tricolor para o GreNal vai além do campo, conforme complementou o treinador das Mosqueteiras.

— (Estamos trabalhando) Tudo e mais um pouco: técnica, tática, físico, mental, histórico, representatividade, entender questões culturais... Tudo, estamos pensando em todos os detalhes para que nada fuja do nosso controle e a gente esteja preparado para representar nosso grande clube.

Embora reconheça a importância de uma vitória, entende que um resultado negativo não terá um peso que coloque em risco sua continuidade da temporada. Mesmo com pés no chão, Cyro demonstrou confiança no trabalho que vem realizando em Porto Alegre e enxerga no clássico uma chance de mostrar esse desenvolvimento.

— Pessoalmente, tem um peso muito grande, mas para a minha sequência, não sei quantificar. Pra mim, por ser torcedor do clube, tem um peso muito grande de poder representar o clube que eu amo dentro do maior jogo que representa pro clube. Isso me traz a segurança e a motivação de saber o que precisamos fazer para jogar um jogo desse tamanho. Espero que a gente consiga trazer e representar de uma forma prática toda a melhora no nosso dia a dia de trabalho, com ajustes até de profissionais. Minha intenção é que a gente consiga demonstrar isso com uma boa atuação, tanto individual, quanto coletivamente, algo que já percebemos há bastante tempo nos trabalhos diários. É um jogo importante para isso e uma grande oportunidade.

Ainda, atualizou o situação médica das atacantes Maria Dias e Gisele, atletas que se lesionaram e estão hoje no departamento médico. Maria se recupera de uma lesão no joelho, enquanto Gisele sentiu um desconforto no pé na vitória sobre o Flamengo de São Pedro, na 3ª rodada.

— Maria Dias segue o período de tratamento dela depois da última participação dela, contra o Real Brasília, então segue nessa evolução. A Gisele saiu no fim do primeiro tempo contra o Flamengo. Ela teve uma dor que as vezes tem sido recorrente com ela. Todas as atletas que encaram sua profissão em alto nível como ela faz, submetem o corpo a uma exigência muito grande diariamente. Não é raro que tenham dores que precisam conviver e aprender a lidar. A Gisele está aprendendo, com seu aumento de performance, a lidar com algumas situações importantes, mas vale relembrar que é uma atleta muito dedicada, que melhorou muito sua capacidade mental, principalmente, e não tenho dúvida que vai nos ajudar bastante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte