A atacante Marta está de volta à Seleção Brasileira Feminina após um período de ausência nas convocações desde os Jogos Olímpicos de Paris. Em boa fase no Orlando Pride, dos Estados Unidos, a camisa 10 retorna como um dos principais nomes do grupo comandado por Arthur Elias.

Durante entrevista coletiva pós-convocação, nesta terça-feira (13), Arthur Elias, técnico da Seleção, falou sobre o retorno da atleta.

— Tive com a Marta recentemente, ela se colocou à disposição. Tem feito uma grande temporada, sido importante para o seu clube. A Marta mais uma vez confirma pela qualidade. A presença dela em algumas convocações é muito importante para as jogadoras mais jovens. Vejo como algo importante essa contribuição dela não só dentro do campo, mas para o nosso ambiente. — declarou o comandante.

Fora da Seleção desde os Jogos de Paris, Marta cumpriu suspensão na reta final do torneio, diante da França e Espanha. Na final, entrou nos últimos minutos do jogo contra os Estados Unidos e, à época, deixou em aberto se iria ou não se aposentar da amarelinha.

O momento de Marta no Orlando Pride

Aos 39 anos, Marta está desde 2017 no clube norte-americano e soma, na atual temporada, três gols e uma assistência em nove jogos.

O Orlando Pride está na vice-liderança da NWSL, a principal liga de futebol feminino do país. São 16 pontos em oito jogos, com campanha de cinco vitórias, um empate e duas derrotas. O KC Current é o líder, com 18 pontos.

Próximos jogos da Seleção feminina

Nesta última Data-Fifa antes da Copa América, o Brasil enfrenta o Japão, quinta colocada no ranking muncial, na sexta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

As seleções voltam a duelar na segunda-feira, 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.