Uma ex-jogadora da equipe de futebol feminino do Corinthians moveu uma ação trabalhista contra o clube pelo atraso no pagamento de premiações referentes aos títulos da Libertadores e do Brasileirão, além do vice-campeonato do Paulistão, da última temporada. O processo cobra R$ 241.809,76.

continua após a publicidade

O Lance! teve acesso ao documento, que segue em segredo de Justiça. A atleta, que não atua mais pelo Timão, teme sofrer represálias pela ação. Pelo atraso no pagamento das premiações, o Corinthians é cobrado em R$ 174.282,64 pelos títulos, e R$ 11.972,73 pelo vice-campeonato. Os valores foram estabelecidos pelo próprio clube em contrato.

A jogadora atuou no Timão entre 2023 e 2024. Além dos valores, a reclamante também pede indenização por danos morais ao Corinthians. Ela alega que o clube parcelou as quantias devidas após a rescisão, o que contraria a CLT. Pela lei, verbas rescisórias não podem ser pagas de forma parcelada. O artigo 477 prevê que o pagamento deve ser feito em até dez dias; caso contrário, o empregador fica sujeito a multa equivalente a um salário mínimo, além do valor da rescisão.

continua após a publicidade

Artigo. 477 da lei da CLT - Rescisão de Contrato de Trabalho

Até 10 dias após o término do contrato, independentemente do tipo de aviso prévio (trabalhado ou indenizado), o empregador deve pagar todas as verbas rescisórias devidas.

(…) Se o empregador não cumprir o prazo de 10 dias, ele fica obrigado a pagar multa equivalente a um salário do empregado, em favor do trabalhador, além das verbas devidas.

No total, a jogadora cobra o valor citado acima. A ação também aponta como agravante o pagamento de pendências a atletas do time masculino. Entre elas, aparece nominalmente a dívida de direitos de imagem de Memphis, ocorrida no mesmo período.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Jogadoras do Corinthians comemoram título do Brasileirão Feminino na Neo Química Arena (Foto: Alan Morici/AGIF)

Os títulos

Em 2024, o Corinthians conquistou a Libertadores Feminina ao vencer o Santa Fe por 2 a 0, no Paraguai. No Brasileirão, superou o São Paulo na final e ficou com o título. Já no Paulistão, perdeu a decisão para o Palmeiras. Desde então, nove jogadoras deixaram o clube.

continua após a publicidade

A ação trabalhista abre um precedente para que outras ex-atletas processem o Corinthians. A diretoria admite que está em débito com o elenco feminino e busca um acordo com Iris Sesso, gestora da equipe, para quitar a dívida. O planejamento interno é que os valores sejam acertados em breve.