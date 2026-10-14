A Libertadores Feminina de 2026 terá transmissão gratuita da Pluto TV. A plataforma exibirá 20 partidas da competição, que será disputada entre os dias 15 e 31 de outubro, no Equador. Entre os jogos confirmados estão todos os confrontos de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro na fase de grupos, além de todas as partidas do mata-mata.

➡️ Brasileirão Feminino bate recorde histórico em audiência na Globo

Atual campeão, o Corinthians estreia no dia 15 de outubro, contra o Colo-Colo, às 17h (de Brasília). No mesmo dia, às 21h, o Palmeiras enfrenta o Universitario, enquanto o Cruzeiro entra em campo pela primeira vez no dia seguinte, diante da LDU, às 21h.

continua após a publicidade

A programação da fase de grupos terá 12 partidas. Além dos nove jogos dos clubes brasileiros, a plataforma também transmitirá Bolívar x Olimpia, LDU x Olimpia e Universidad de Chile x campeão colombiano. Depois dessa etapa, os dois melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final. Veja os grupos da Libertadores Feminina:

Grupos da Libertadores Feminina de 2026 (Foto: Divulgação)

Jogos dos brasileiros

O Corinthians está no Grupo A, ao lado de Colo-Colo, Caracas e do vice-campeão colombiano. O Palmeiras integra o Grupo B, que também conta com Independiente del Valle, Belgrano e Universitario. Já o Cruzeiro disputa o Grupo C com LDU, Bolívar e Olimpia. Confira a programação dos brasileiros na fase de grupos:

continua após a publicidade

15/10, às 17h: Corinthians x Colo-Colo 15/10, às 21h: Universitario x Palmeiras 16/10, às 21h: Cruzeiro x LDU 18/10, às 17h: Belgrano x Palmeiras 18/10, às 21h: Corinthians x Caracas 19/10, às 17h: Cruzeiro x Bolívar 21/10, às 17h: Vice-campeão colombiano x Corinthians 21/10, às 21h: Palmeiras x Independiente del Valle 22/10, às 21h: Olimpia x Cruzeiro

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A partir das quartas de final, a plataforma terá transmissão de todos os jogos até a decisão. O calendário inclui ainda as quatro partidas das quartas, as duas semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a final, com os confrontos definidos de acordo com a classificação da fase de grupos.