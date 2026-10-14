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Libertadores Feminina será transmitida de graça da fase de grupos até a final; veja onde assitir

Pluto TV exibirá 20 partidas da competição, incluindo Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 11:16
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Partida entre Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino
Partida entre Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

A Libertadores Feminina de 2026 terá transmissão gratuita da Pluto TV. A plataforma exibirá 20 partidas da competição, que será disputada entre os dias 15 e 31 de outubro, no Equador. Entre os jogos confirmados estão todos os confrontos de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro na fase de grupos, além de todas as partidas do mata-mata.

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Atual campeão, o Corinthians estreia no dia 15 de outubro, contra o Colo-Colo, às 17h (de Brasília). No mesmo dia, às 21h, o Palmeiras enfrenta o Universitario, enquanto o Cruzeiro entra em campo pela primeira vez no dia seguinte, diante da LDU, às 21h.

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A programação da fase de grupos terá 12 partidas. Além dos nove jogos dos clubes brasileiros, a plataforma também transmitirá Bolívar x Olimpia, LDU x Olimpia e Universidad de Chile x campeão colombiano. Depois dessa etapa, os dois melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final. Veja os grupos da Libertadores Feminina:

Grupos da Libertadores Feminina de 2026
Grupos da Libertadores Feminina de 2026 (Foto: Divulgação)

Jogos dos brasileiros

O Corinthians está no Grupo A, ao lado de Colo-Colo, Caracas e do vice-campeão colombiano. O Palmeiras integra o Grupo B, que também conta com Independiente del Valle, Belgrano e Universitario. Já o Cruzeiro disputa o Grupo C com LDU, Bolívar e Olimpia. Confira a programação dos brasileiros na fase de grupos:

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  1. 15/10, às 17h: Corinthians x Colo-Colo
  2. 15/10, às 21h: Universitario x Palmeiras
  3. 16/10, às 21h: Cruzeiro x LDU
  4. 18/10, às 17h: Belgrano x Palmeiras
  5. 18/10, às 21h: Corinthians x Caracas
  6. 19/10, às 17h: Cruzeiro x Bolívar
  7. 21/10, às 17h: Vice-campeão colombiano x Corinthians
  8. 21/10, às 21h: Palmeiras x Independiente del Valle
  9. 22/10, às 21h: Olimpia x Cruzeiro

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A partir das quartas de final, a plataforma terá transmissão de todos os jogos até a decisão. O calendário inclui ainda as quatro partidas das quartas, as duas semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a final, com os confrontos definidos de acordo com a classificação da fase de grupos.

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