Brasileirão Feminino bate recorde histórico em audiência na Globo

O Brasileirão Feminino terminou a temporada de 2026 com recordes de audiência nas plataformas Globo. Ao longo da competição, 56,3 milhões de pessoas acompanharam as transmissões da TV Globo, do sportv e da Ge TV, um crescimento de 14% em relação ao ano passado. Os dados foram divulgados pelo grupo após a decisão entre São Paulo e Corinthians, disputada em 3 de outubro.

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O avanço foi registrado em diferentes públicos, com destaque para os jovens de 18 a 24 anos, cuja audiência cresceu 37%, e para as mulheres, com aumento de 24%. Os números reforçam a expansão do interesse pela modalidade durante a temporada.

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A final do campeonato também contribuiu para os resultados positivos. No MorumBIS, o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Corinthians e conquistou o título inédito do Brasileirão Feminino, após vencer o jogo de ida por 2 a 1, na Neo Química Arena. A decisão reuniu 49.405 torcedores no estádio, estabelecendo um recorde de público em partidas de futebol feminino entre clubes no Brasil.

Final do Brasileirão Feminino registra marcas históricas na TV

Na TV Globo, a decisão entre os rivais paulistas alcançou a maior audiência de um jogo do Brasileirão Feminino desde 10 de setembro de 2023, quando Corinthians e Ferroviária se enfrentaram pela competição.

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Mesmo sem equipes cariocas na disputa pelo título, a transmissão registrou 14 pontos de audiência no Rio de Janeiro, a maior marca de uma partida do torneio na praça. O resultado ampliou o alcance da modalidade para além dos mercados dos clubes finalistas.

O sportv, responsável pela transmissão de 44 partidas ao longo da competição, liderou a audiência da TV por assinatura no consolidado de seus jogos. Na comparação com 2025, o canal registrou crescimento de 12% na média de pessoas por minuto durante as partidas e aumento de 20% no tempo médio de consumo.

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Já na Ge TV, a final entre São Paulo e Corinthians teve média de espectadores por minuto 203% superior à média registrada pelo canal nas transmissões do Brasileirão Feminino de 2026.

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O crescimento também apareceu no consumo digital. No Globoplay, o alcance do Brasileirão Feminino aumentou 19% em relação à edição anterior. A plataforma acumulou aproximadamente 2,8 milhões de horas assistidas durante o campeonato, alta de 14% na comparação anual.

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Futebol feminino segue com agenda cheia em outubro

Após o encerramento do Brasileirão Feminino, o calendário nacional e internacional segue movimentado. A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nesta terça-feira (13), às 20h30, na Arena Pernambuco, em mais um amistoso entre as equipes, com transmissão do sportv e da Ge TV.

Na quinta-feira (15), Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro iniciam a disputa da Copa Libertadores Feminina, em Quito, no Equador. O sportv transmitirá os jogos das equipes brasileiras.

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A data também marca o confronto entre Flamengo e Fluminense, às 19h, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Na sexta-feira (16), no mesmo horário, Bahia e São Paulo começam a disputar uma vaga nas semifinais do torneio.